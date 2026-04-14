スタディスト、マニュアル作成／現場教育ツールで市場シェア１位を獲得

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、主力プロダクトであるマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」を中心とした事業展開により、株式会社富士キメラ総研が2026年2月17日に発刊した市場調査レポート『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』において、「マニュアル作成／現場教育ツール」分野の2024年度ベンダーシェア実績で数量ベースで62.5％、金額ベースで57.1％を占め、国内シェアNo.1を獲得しました。

スタディストは引き続き、AI機能の継続的な強化と現場への導入支援の充実を通じて、国内外の企業におけるリーンオペレーションの実現を支援してまいります。

■ 市場背景：加速する「現場DX」とマニュアルの重要性

国内のマニュアル作成／現場教育ツール市場は、人手不足の深刻化や外国人労働者の急増に伴う多言語対応ニーズ、熟練技術者の退職による技術継承リスクなど、現場が直面する構造的な課題を背景に急成長を遂げています。富士キメラ総研の調査によると、2024年度の市場規模は45.5億円（実績）ですが、2030年度には112億円規模（約2.5倍）に達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は16.2%と極めて高い成長が見込まれています。

特に製造、小売、建設、物流といった「現場」を持つ業種において、こうした課題への対応手段としてマニュアル作成・現場教育ツールへの投資が加速しています。スタディストは主力プロダクトのTeachme Bizでこの市場をリードしており、今回の調査でも業界トップシェアを獲得しました。

■シェアNo.1獲得の要因

今回のシェアNo.1獲得（数量シェア62.5％、金額シェア57.1％（※1））には、Teachme Bizの以下の4つの特徴が大きく寄与していると考えています。

■サマリー：市場動向・今後の展望

■今後の展開

- 現場目線の「見やすさ」と、圧倒的な導入実績（数量シェア62.5％）製造、小売、物流といった現場（ノンデスクワーカー）が、その場で問題を解決できるマニュアルの「見やすさ」と直感的な操作性が高く評価されています。この現場での利便性が支持され、国内外で2,300社を超える多様な業種での導入と、市場の過半数を超える圧倒的なシェア獲得に繋がりました。- AI活用による作成工数の大幅削減（最大93％削減）2023年5月からAI機能をいち早く実装し、現在はAI機能を標準搭載。AI活用によりマニュアル作成時間を最大93％削減（自社調べ）するなど、現場の負担を最小限に抑えつつ、質の高い教育コンテンツを迅速に提供できる点が、市場を牽引する大きな要因となっています。- 製造業を中心とした中堅・大手企業での採用拡大国内外に生産・営業拠点を持つ大手製造業を中心に採用が拡大しています。拠点や国を跨いだノウハウ共有に加え、最新のAIによる作業可視化を組み合わせることで、若手社員の教育効率向上や熟練技能のデジタル継承を実現。規模や拠点数を問わず安定運用できる信頼性と拡張性が評価されています。- 「業務可視化」から「定着」までを支援するトータルサポート単なるツールの提供に留まらず、業務を可視化し作成優先度を判定する「業務アセスメントサービス」や、デバイス不足の企業に対する「デバイスレンタル」など、導入から定着までをトータルで支援する独自の体制を構築。これにより、一部門での導入から全社へと利用が広がる「横展開」が加速しています。- 圧倒的な市場占有率: 数量シェア62.5%/金額シェア57.1% （2024年度実績）- 市場の成長性: 同市場は2030年度に112億円規模（2024年度比 約2.5倍）へ急成長する見通し- 主な導入効果: AI活用による作成工数93%削減、および新人教育の早期戦力化- 活用シーン: 製造・小売・建設・物流等の現場における手順確認、OJTの効率化- 大手企業のDX事例: グローバル製造業における多拠点での技術共有、およびAIによる熟練技術の継承に活用- 組織的な導入効果: 部門を越えたナレッジの資産化により、全社的な生産性向上と教育コストの削減を両立

スタディストは、2030年に向けてさらなる拡大が見込まれるマニュアル作成／現場教育ツール市場において、「Teachme Biz」自体の機能進化はもちろん、「Teachmeシリーズ」各サービスとの連携を一層深めてまいります。

現場の課題解決にこれまで以上に深く注力し、組織全体の生産性を抜本的に向上させ、リーンオペレーションの実現を支援するパートナーとして、今後も市場を牽引してまいります。

■Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポート。国内外2,300社以上で活用されており、「富士キメラ総研（※1）」「デロイト トーマツ ミック経済研究所（※2）」「ITR（※3）」の各最新調査において、売上金額シェアNo.1を獲得。 業種や企業規模を問わず、マニュアル作成・現場教育市場のスタンダードとして高く評価されています。

https://biz.teachme.jp/

※1：『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』マニュアル作成／現場教育ツール 2024年度実績（数量・金額/SaaS）ベンダーシェア

※2：『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版』動画マニュアル作成支援ツール市場

※3：『ITR Market View：人材管理市場2025』マニュアル作成支援市場

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京（本社）、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、

生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/