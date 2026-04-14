クラシテク、訪問看護の記録書IIをAIが自動作成する「AIオペ自動記録書II入力」を無料提供開始

株式会社クラシテク訪問看護の記録書IIをAIが自動作成する「AIオペ自動記録書II入力」

2026年4月14日 株式会社クラシテク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：一岡 亮大）

株式会社クラシテク（以下「クラシテク」）は、訪問看護ステーション向けに、AIによる記録書II自動作成サービス「AIオペ自動記録書II入力」の無料提供を開始したことをお知らせいたします。初期費用・月額費用ともに無料で、スマートフォンに話しかけるだけで記録書IIが完成します。

無料で提供する理由

訪問看護の現場では、1日に複数の訪問先を回り、訪問ごとに記録書IIの作成が求められます。しかし、「AIを導入したいが予算がない」「ツールの導入稟議が通らない」「効果が見えないものに費用はかけられない」という声が多く、本当にAIを必要としている現場ほど導入のハードルが高いという構造的な課題がありました。

クラシテクは、2025年10月よりAI業務支援サービス「AIオペ」を展開し、すでに100を超えるステーションに利用されています。このサービス運営を通じて蓄積した訪問看護領域の音声認識ノウハウを活かし、まずは費用の壁を完全になくした状態で現場に届けることを決めました。

サービス概要

「AIオペ自動記録書II入力」は、スマートフォンに話しかけるだけで、AIが音声を書き起こし、記録書IIのフォーマットに自動整形するサービスです。

できること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160988/table/6_1_b9165dda1de093d35b5dccb0c4150207.jpg?v=202604140651 ]- 話すだけで記録書IIが完成 - スマホに話しかけるだけ。キーボード入力は不要- 移動中・訪問先で使える - 訪問直後に声で記録を残し、事務所での入力作業をゼロに- 専門用語を正確に認識 - 「褥瘡」「嚥下」「ADL」など訪問看護の専門用語に対応- テンプレートに自動整形 - 記録書IIの適切なフォーマットに自動整形- 後から編集・共有も可能 - 音声メモの保存・編集・チーム共有に対応シンプルな操作画面。音声入力と手動入力の両方に対応し、SOAP清書をAIがワンタップで生成。1. 訪問看護SOAP記録の入力画面

記録者・訪問日時・利用者を選択し、マイクボタンを押すだけで音声入力が開始できます。音声だけでなく手動でのテキスト入力・編集にも対応。「SOAP清書を生成」ボタンで、入力内容からAIがSOAP形式の記録を自動生成します。要約文字数の指定も可能です。

ワンタップで録音開始。リアルタイムで文字起こしが進行する様子。2. 音声録音中の操作画面

マイクボタンを押すだけで録音が開始され、訪問中の申し送りや観察内容を音声で記録できます。録音開始から30秒後にリアルタイムで文字起こしが表示され、録音状況を画面上で確認できます。

音声から自動生成されたSOAP記録。コピー・編集・削除がワンタップで操作可能。3. AIが音声から自動生成したSOAP記録イメージ

訪問看護師が話した内容をAIが自動で【S】主観的情報・【O】客観的情報・【A】アセスメント・【P】プランの4項目に整理し、清書された記録を出力します。生成された記録はそのままコピーして電子カルテに貼り付けることができ、編集・削除も可能です。

利用開始の流れ

- お問い合わせ - フォームまたはお電話でお申し込み- アカウント発行 - 最短1～3営業日でご利用開始- まずは1件試す - 次の訪問からスマホに話しかけるだけ

ヒアリングや業務分析も不要。申し込みから最短1～3営業日で使い始められます。

代表コメント

株式会社クラシテク 代表取締役 一岡 亮大

「記録作業に追われて残業が増え、離職が進む。この悪循環を止めるためにAIは有効ですが、"予算がないから導入できない"という現場を何十と見てきました。だから無料にしました。費用を理由にAIを使えない現場をゼロにしたい。まずは1件、スマホに話しかけてみてください。」

AIオペについて

「AIオペ」は、クラシテクが提供する訪問看護に特化したAI業務支援サービスです。記録書IIからの報告書・計画書自動生成、レセプト業務支援、返戻業務代行などを展開し、現在すでに100を超えるステーションに利用されています。初期費用・基本料金ゼロの従量課金モデルで、導入リスクなくスモールスタートが可能です。

株式会社クラシテク 会社概要

会社名：株式会社クラシテク

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目6-5

代表者：代表取締役 一岡 亮大

電話番号：050-1726-1253

事業内容：訪問看護ステーション向けAI業務支援サービスの開発・運営

コーポレートサイト：https://kteku.com/(https://kteku.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88https://ai-operation.jp/%E6%9C%AC%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%85%88)

サービスサイト：https://ai-operation.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クラシテク

TEL: 050-1726-1253

メール：k.iehara@kteku.com（担当：家原）

お問い合わせフォーム: https://ai-operation.jp/houkan/#contact