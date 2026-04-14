【SUSHI TOP MARKETING】いよいよ今週開催！第7回ブロックチェーンEXPO 春、SUSHI TOP MARKETINGブースの御案内

SUSHI TOP MARKETING株式会社

「第7回ブロックチェーンEXPO春」の開催がいよいよ今週4月15日（水）～17日（金）に迫ってまいりました。

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）では、この「 第7回 ブロックチェーン EXPO 春」にて過去最大級のブースで出展いたします。



ブースではこれまで以上にNFT配布事例や導入事例を展示し、担当者が活用方法をご説明いたします。 また。前回のイベントで大好評を博したブース内セミナーを開催し、具体的なユースケースや効果をわかりやすく解説します。

さらに、今回はブース内でスタンプラリーを開催します！

＜参加ステップ＞

1️⃣ まずは本記事内のURLから１つ目のNFTを取得

2️⃣ 当日、ブース内のQRコードから2つ目以降のNFTを取得

3️⃣ スタンプ達成で特典引換券をGET！

4️⃣ スタッフに提示してノベルティを受け取ろう！

スタンプラリー１つ目のNFTはこちら(https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7?distType=nftmaker&campaign=nftshot&meta=3b67558e-5d15-4d54-800d-e3e194082202)から！

また、AR連動型パネルなどの体験型デモ展示も豊富にご用意しておりますので、ぜひ過去最大規模の当社ブースにお立ち寄りください。

さらに会場内セミナー”Blockchain Case Studies”では弊社CEO徳永と日本郵便株式会社様によるクライアントセッションも実施！「NFTを活用した地域の関係人口CRM～石見銀山の事例を参考に～」についてお話しします。地域や施設の周遊性向上や顧客接点創出に役立つ内容となっておりますのでぜひご参加くださいませ。

■イベント詳細

名称：NexTech Week 2026【春】 第7回 ブロックチェーン EXPO 春

日程：2026年4月15日(水)～17日(金) 10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト（西展示棟）

小間番号：10-21

料金：無料（事前に下記より来場登録が必須です）

主催：RX Japan合同会社

事前来場登録はこちら(来場登録必須)(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18Wsko+OOVwuFqxdXVLzBMlp6iAEMdrtpY=&ct=U2FsdGVkX18kIO4tOrfUp3gkwHNPYRBV6Z/cy0llxnU=&p=U2FsdGVkX1+c1y/Vc4v0aAeTqUh6hLo5xTuB+XqTYBaNI9T9g2Fc3Ann/WRNLuxp&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MTM5OTI2OSwiaWF0IjoxNzcxMzk5MjY5LCJleHAiOjE3ODYzOTkyNjksImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjAzNTFiODZhYzI2MTRjZDRiNGZhNjg4MzRlZTYyZTE5IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcxMzk5MjY5LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.cnjNeap4IfEc_pjT24evTriEFjSpr_q6LxRFt1KQGAT1iNE4QqMXAFn-xIhcEA5MWJVeOPXsxadx9ddc27nbpielHB8r3EOMo4B4NXM5hwosZHEAWKKRHbA14_QVjJJev5lwHN3xh2-QSd6HOoapsR9KuoFGLhd0taW9K1IqQgYlxOw2MUiKtsyDeDepz-I7b4keacD1tMIi9BuksK_lsZVY6Evh9EHmpgxGu1JyIC9QaoyEbxLU1bp_wcd4BYvTJTeGPu0Ztvikh2-QuS67dg3S9Twh5ZGcGZZJvs3d0-QRRZUlhTIq7DsKP4g4bYut9VBg-9-z677l1wWQEmm6ww&mpDistinctId=MDAzOTU5N2EtODBmYy00OTZhLTkzMTItZGIwNGFjMmE4NjRj&eventEditionId=eve-8e29767b-dcc5-4985-bb76-807c5906798b&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=auth.reedexpo)

■弊社CEO徳永登壇詳細

日時：2026年4月17日（金）13:40 ～14:20

講演名：NFTを活用した地域の関係人口CRM～石見銀山の事例を参考に～

対談：日本郵便株式会社 地域共創事業部 自治体連携事業室 三好達也氏

セミナー申込はこちらから(https://biz.q-pass.jp/f/11988/ntw26sp/seminar_register)

【資料のご紹介】



SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

https://sushi-manga.onrender.com/index.html











