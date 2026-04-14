FINDiの新型水中ドローンFF2誕生！Sea Japan 2026に出展

株式会社FINDi

株式会社FINDi(ファインドアイ／本社：東京都港区／代表取締役社長：稲垣 裕亮／以下「FINDi」)はこのたび、2026年4月22日（水）～24日（金）の3日間にわたり東京ビッグサイトにて開催される国際海事展「Sea Japan 2026」に出展いたします。

FINDi/NJS共同出展ブースイメージ

■出展コンセプト

「Sea Japan」は、2年に一度開催される、国内外の海事関係者が一堂に会する東日本最大級の展示会です。

近年ますます深刻化する人材不足と、船舶や港湾における水中調査ニーズの国際的な高まりに応える製品を出展いたします。

展示内容としては、水中ドローンFFシリーズをはじめ、水中ドローンシミュレーターFF Virtualの展示を予定しています。今回最大の注目は、まもなく販売を開始する、新型国産水中ドローン「FF2」です。機体ハードウェアの進化に加え、位置空間を元にした調査支援システムも特徴です。

国産水中ドローン FF2

FF1の開発コンセプトをさらに発展させ、性能を向上させたハイスペックモデル。

機体もソフトウェアも新設計とし、自社にて実機検証を重ねながら開発を進めました。検証と改良を繰り返し、ハードウェア・ソフトウェアの両面において、調査に最適な機体を追求しています。

産業用水中ドローン FF1

1人で持ち運び可能な水中ドローンであり、世界中で実績のある機体設計を継承しつつ、上部にFINDi独自のペイロードエリアを設けました。水面上や構造物、船体のフラットボトムなどの上方調査にも対応した万能機です。

施設等に設置されているマンホール径600mmから投入できるよう設計しています。

水中ナビゲーションシステム

FF2に搭載される自社開発の閉鎖空間対応の水中ナビゲーションシステムです。

本システムは、FF2に搭載された音響センサーで取得した移動軌跡をリアルタイムに可視化します。さらに、任意の図面を取り込むことで、現在位置を図面上で即座に把握できます。

また航行中に発見した異常箇所は、空間上に注釈やフラグとして記録し、レポート出力が可能です。

■開催概要

・イベント名：Sea Japan 2026

・会期：2026年4月22日(水)～24日(金) 10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト

・弊社ブース：西1ホール 1A-11

・入場料：入場無料（事前登録制）

株式会社FINDi

ドローンによるインフラ調査や三次元モデルやGISデータなどのDX化に長け、近年は調査に特化したドローンを開発し販売している。水中ドローンFINDi FF1は発売開始以来、様々な用途で産業用水中ドローンとして活用されている。

問い合わせ先：findi@findi.co.jp

Webサイト：http://www.findi.co.jp