「ITEM2026 国際医用画像総合展」でAI時代の次世代医用画像プロセッシングソリューションを発表

コアマイクロシステムズ株式会社

コアマイクロシステムズ株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：高橋晶三、以下コアマイクロシステムズ）は、2026年4月17日（金曜日）～19日（日曜日）の3日間でパシフィコ横浜で開催される「ITEM2026 国際医用画像総合展」に出展いたします。

本イベントでは「AI時代の次世代医用画像プロセッシングソリューション」をメインテーマとして医用画像AIソリューションの展示／発表を行います。

「ITEM2026 国際医用画像総合展」は日本ラジオロジー協会主催の「JRC2026」の一環として「Radiology Connectome」をテーマに最新の医療画像機器及び周辺機器を一同に公開する総合展示会です。

展示および講演の概要が決定いたしましたので以下の通りお知らせいたします。

■ ITEM2026 国際医用画像総合展の基本情報- 名称：ITEM2026 国際医用画像総合展（ご案内サイトはこちら(https://item.jira-net.or.jp/)）- 開催日：2026年4月17日（金曜日）～19日（日曜日）- 場所：パシフィコ横浜 展示ホール- 住所：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1- 主催：一般社団法人日本ラジオロジー協会（JRC）■ 展示ブース

コアマイクロシステムズの展示ブースでは「AI時代の次世代医用画像プロセッシングソリューション」をメインテーマとして以下の展示／発表を行います。

- 院内設置 マイクロデータセンタ型医用画像AIソリューション・ハイブリッドクラウド対応型院内メディカルAIデータセンタ- 院外設置 コンテナデータセンタ型医用画像AIソリューション・広域グリッド／マルチクラウド対応型統合HPCモジュラーデータセンタ- 革新のGPU／NVMe／IO等のリソースコンポーザブルフレックスサーバソリューション- 先進のセルフコンテイン型クローズドループ液冷方式高密度GPUサーバソリューション- 展示ブース：D1-15(https://item.jira-net.or.jp/booth-map/D1-15)■ コアマイクロシステムズについて

コアマイクロシステムズは、高度なストレージ関連技術を核として、大容量／高速／高可用性のストレージサーバシステム、AI／HPC／スパコン関係のトータルソリューションシステム、それら用途や特性に合わせたカスタムインテグレーション、およびODM／OEMを提供するサーバソリューションのトータルプロバイダです。

急速に進化を続けるIT／ICTにおいて必要不可欠な高度なサーバソリューションを開発／提供し、次世代のデジタルトランスフォーメーションを支える製品開発に取り組んでいます。

https://www.cmsinc.co.jp/

■ お問い合せ

コアマイクロシステムズ株式会社

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