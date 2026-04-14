アスクル株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」)は、2026年5月30日(土)から5月31日(日)まで、六本木ヒルズアリーナ(東京都港区)にて、体験型イベント「いい明日がくる展」を開催します。

本イベントは、アスクルが運営する通販サービスで取り扱う商品を取り入れることで、あらゆる仕事場や日常のくらしの中でどんな“いい明日がくる”を実現できるのかを提案する、〈うれしい選択〉を紹介する体験型イベントです。事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」で販売している商品を実際に見て、触れて、試すことができ、香りや触感、視覚など五感を通じて商品そのものの価値に加え、その背景にある環境・社会への配慮を体感しながら、日々の仕事やくらしの中で取り入れられる新しい〈うれしい選択〉に出会うことができます。

会場では、出展企業63社による105シリーズの商品を展示するほか、お試しサンプル、限定ノベルティ配布などを予定しています。また、会場内を巡りながら商品や取り組みについて知ることができる参加型企画なども実施予定です。





「いい明日がくる展」アイキャッチ





＜「いい明日がくる展」開催概要＞

イベント名 ： いい明日がくる展

開催期間 ： 2026年5月30日(土)～5月31日(日)

開催時間 ： 5月30日(土)10：00～18：00(最終入場 17：30)

5月31日(日)10：00～17：00(最終入場 16：30)

会場 ： 六本木ヒルズアリーナ(東京都港区六本木6丁目10-1)

https://maps.app.goo.gl/xizcBbQdbtFESJVi6

入場料 ： 無料

主催 ： アスクル株式会社

出展参加企業数 ： 63社

出展商品シリーズ： 105シリーズ

特設サイト ： https://iiaskul.jp/

※なお5月28日(木)、29日(金)は、ご招待客のみ入場可能なビジネスDAYとして開催します。









■開催背景

アスクルは「仕事場とくらしと地球の明日に『うれしい』を届け続ける。」というパーパスのもと、商品やサービスを通じて、日常の中で無理なく環境や社会に配慮した選択ができる仕組みづくりに取り組んでいます。経済価値と社会価値を両立させること(トレードオン)を重視し、環境への配慮にとどまらず、さまざまな社会課題の解決を推進していますが、お客様が環境や社会に配慮した商品を特別に探したり、仕事やくらしのスタイルを変えたりすることなく、普段の買い物の中で自然に環境や社会への配慮につながる商品を選べることを提案しています。こうした考え方を「エシカルeコマース」と位置づけ、商品選定や売り場づくりを進めることで、お客様の便益を満たしながら社会課題の解決にもつながるeコマースのあり方を目指しています。イベントでは、エシカルeコマースに即したアスクルオリジナル商品とメーカー品の新旧ラインアップを通じて、商品を「見て、触れて、試す」体験をお届けします。

また近年は、資源価格の高騰や原材料供給の不安定化などを背景に、限りある資源を有効に活用する取り組みの重要性が高まっています。アスクルでは従来から資源循環を促進するために「アスクル資源循環プラットフォーム」の取り組みを進めており、その一例として、使用済みクリアホルダーの回収・再資源化の独自スキームを活用し、その再生プラスチックから生まれたオリジナル商品シリーズ「Matakul(マタクル)」を展開しています。

本イベントでは、このような様々な取り組みを紹介するほか、全105シリーズの商品を6つのテーマに分類し、それぞれの商品がどのような“いい明日”につながるのかを実感いただけるような企画を展開します。









■主なコンテンツ

・商品展示(体験型展示)

・出展企業ブースによる商品紹介

・お試しサンプル、限定ノベルティ配布など

・POP UP STORE

・参加型コンテンツ(クイズラリー、ワークショップ・使用済みクリアホルダー回収など)









■展示テーマ

1. 時短・効率アップ：「忙しさを、軽くする」

補充や交換、片付けなどの手間を減らし、仕事や家事の負担軽減につながる商品です。限られた時間の中でも、日々の作業をよりスムーズに進められるような商品を紹介します。

2. 心地よいデザイン：「空間が、整う」

仕事場にもくらしの空間にも自然になじみ、使う人の気持ちまで整えるようなデザイン性のある商品です。機能性はそのままに、インテリアに溶け込むような商品を紹介します。

3. 気持ちがはれる：「心が、満たされる」

仕事や家事の合間に、気分転換やリフレッシュのきっかけをつくる商品です。日常の中に小さな楽しさや心地よさを生み出し、人との会話や前向きな気持ちにもつながるような商品を紹介します。

4. ごみを減らす：「小さな削減が、大きな一歩に」

詰め替えや簡易包装、繰り返し使える工夫などにより、ごみの発生を抑える商品です。身近な買い物や使い方の中で、無理なく環境負荷の低減につなげられる商品を紹介します。

5. 資源を守る：「素材から、考える」

再生素材や自然由来素材の活用、資源循環を意識した設計など、限りある資源を大切に使うことにつながる商品です。日常の中で自然に取り入れられる環境配慮の選択肢を提案します。

6. 社会にやさしい：「誰かのために、選ぶ」

防災、寄付、社会課題への配慮、多様な人にとって使いやすい工夫など、社会とのつながりを意識した商品です。商品を選ぶことが、誰かの安心や支援、よりよい社会につながるような商品を紹介します。









アスクルはこれからもエシカル e コマースを目指し、お客様と社会の双方の課題を解決する商品開発に取り組んでまいります。





＜「いい明日がくる展」出展参加企業63社＞(50音順)

アース製薬株式会社／アイリスフーズ株式会社／アサヒ飲料株式会社／

味の素AGF株式会社／味の素株式会社／アライドコーヒーロースターズ株式会社／

株式会社あらた／イーオクト株式会社／株式会社伊藤園／

伊藤忠リーテイルリンク株式会社／エステー株式会社／王子ネピア株式会社／

株式会社大井川茶園／大塚製薬株式会社／花王株式会社／加賀産業株式会社／

カゴメ株式会社／片岡物産株式会社／カミ商事株式会社／カルビー株式会社／

株式会社カワタキコーポレーション／木徳神糧株式会社／

岐阜プラスチック工業株式会社／キユーピー株式会社／株式会社キングジム／

KINCHO(金鳥)／コアレックス信栄株式会社／

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社／国分首都圏株式会社／

サラヤ株式会社／株式会社サンクゼール／サントリーフーズ株式会社／

サンナップ株式会社／スリーエム ジャパン株式会社／株式会社シモジマ／

株式会社シュゼット／大王製紙株式会社／天馬株式会社／

東芝コンシューママーケティング株式会社／

東洋アルミエコープロダクツ株式会社／日本酒類販売株式会社／

日本製紙クレシア株式会社／日本製紙株式会社／ネスレ日本株式会社／

パナソニック マーケティングジャパン株式会社／P&Gジャパン合同会社／

ピジョンタヒラ株式会社／株式会社フジシールインターナショナル／

ブラザー販売株式会社／プラス株式会社ステーショナリーカンパニー／

株式会社マウスコンピューター／マルコメ株式会社／株式会社 明治／

森永製菓株式会社／YAMAZEN／株式会社ヤマタネ／株式会社山星屋／

株式会社友和／ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社／

ライオン株式会社／リス株式会社／レック株式会社／ロート製薬株式会社／









■アスクル株式会社とは https://www.askul.co.jp/corp/

アスクルは、事業所向け通販「ASKUL」と個人向け通販「LOHACO」を手掛けるEC企業です。全国10拠点の自社の物流センターから「明日来る」を実現しています。「ASKUL」ではあらゆる仕事場に向け、文具・事務用品、生活用品、家具から、製造業や建設業向けの専門用品、医薬品・医療機器などの医療材料まで、1,481万点の商品をご提供。「LOHACO」では飲料・食品、洗剤・キッチン用品、医薬品、コスメなどの日用品から、ペット用品、インテリアのほか、LOHACOオリジナル商品まで、幅広いラインナップの商品をお届けしています。





＜関連URL＞

●アスクル資源循環プラットフォーム

https://www.askul.co.jp/kaisya/shigen/

●使用済みクリアホルダー資源循環

https://www.askul.co.jp/kaisya/shigen/clearfolder/









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