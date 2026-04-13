日本発スポーツブランド「BODYMAKER」が2026年4月1日キックボクシング「小橋武智代」選手とのスポンサード契約を更新
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）は、2026年4月から2027年3月末までキックボクサー「小橋武智代」選手とのスポンサード契約を更新した。
キックボクシングは、格闘技の一つ。リングを使った打撃系格闘技全般、およびキックやパンチを用いる動作の総称で、ボクシングのルールでは認められていない膝(ひざ)げり、肘(ひじ)打ちが認められている。これに空手の蹴りを加えたのがキックボクシングである。これまで数多くの格闘技選手をサポートしてきたBODYMAKERが次に注目した選手は、キックボクシング界の“期待の星”「小橋武智代」選手。鍛え上げられた肉体、練習がない日もトレーニングに励んでいる。彼の強みは、その強靭なフィジカルと70％という驚異のKO率。夢は「K-1チャンピオン」武尊選手。今メディアにも注目のキックボクシング界“期待の星”は2026年何かを起こす。
■BODYMAKER総合格闘技関連商品サイト
https://www.bodymaker.jp/shop/e/emma/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346609/images/bodyimage1】
2026年 BODYMAKERキックボクサー 小橋武智代選手
名前：小橋武智代（こはし たけちよ）
出身：富山県
戦績：83戦56勝22敗5分
獲得：DEAD HEAT 55-
STC-55
TEIKOKU-55
グリーンボーイファイト-55
IDEAL FIGHT-55
BRIDGE-55
（第8代BRIDGE-55kgチャンピオン）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346609/images/bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
キックボクシングは、格闘技の一つ。リングを使った打撃系格闘技全般、およびキックやパンチを用いる動作の総称で、ボクシングのルールでは認められていない膝(ひざ)げり、肘(ひじ)打ちが認められている。これに空手の蹴りを加えたのがキックボクシングである。これまで数多くの格闘技選手をサポートしてきたBODYMAKERが次に注目した選手は、キックボクシング界の“期待の星”「小橋武智代」選手。鍛え上げられた肉体、練習がない日もトレーニングに励んでいる。彼の強みは、その強靭なフィジカルと70％という驚異のKO率。夢は「K-1チャンピオン」武尊選手。今メディアにも注目のキックボクシング界“期待の星”は2026年何かを起こす。
■BODYMAKER総合格闘技関連商品サイト
https://www.bodymaker.jp/shop/e/emma/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346609/images/bodyimage1】
2026年 BODYMAKERキックボクサー 小橋武智代選手
名前：小橋武智代（こはし たけちよ）
出身：富山県
戦績：83戦56勝22敗5分
獲得：DEAD HEAT 55-
STC-55
TEIKOKU-55
グリーンボーイファイト-55
IDEAL FIGHT-55
BRIDGE-55
（第8代BRIDGE-55kgチャンピオン）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346609/images/bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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