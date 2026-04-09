【資格の学校TAC】AI時代に″なくならない仕事″とは？市場価値を高め続ける12資格・職業を知るオンライン合同セミナー「AI時代のキャリア形成・リスキリング」を4/21(火)より4夜連続で無料開催！

TAC株式会社

イベントページ（申込）： https://www.tac-school.co.jp/campaign/event20260421.html

資格取得に向けた教育サービスを展開するTAC株式会社は、社会人のリスキリングや大学生の就職活動・キャリア形成を支援するため、2026年4月21日（火）～4月24日（金）の4日間、無料オンラインイベント「AI時代のキャリア形成・リスキリング」を開催いたします。

AI時代に価値を高め続ける12の資格・職業を厳選し、分野のプロフェッショナルである現役講師が最短ルートでの合格法やキャリアのリアルを徹底解説します。

■ これからのキャリアを考える AI時代に強い12資格・職業を厳選

本イベントでは、AI時代において市場価値を高め続ける“AI時代に強い12の資格・職業”を厳選し、各講座30分のオンラインセミナー形式で解説します。

これからのキャリア形成やリスキリングを検討する方に向けて、AI時代に「なくならない仕事」「価値が上がるスキル」とは何かを、資格・職業の観点から具体的にお届けします。

AIの進化により、業務の自動化・高度化が進む一方で、制度運用、法務、会計税務、労務、不動産、建築など、専門性にもとづく判断や対人コミュニケーションが求められる領域は、今後も人の力が必要とされ続けると考えられます。

本企画では、AI時代において市場価値を高め続ける“AI時代に強い12の資格・職業”を厳選してご紹介します。

・「将来に強いキャリアを築きたい」

・「今から身につけるべきスキルを知りたい」

そんな方は、この4日間で自分の可能性について考えてみませんか？

迷う時間を、備える時間へ。

未来の自分への投資を、今ここから始めましょう。

■ イベント概要

■ こんな方におすすめ

■ 日程・講座（全12講座）

- イベント名：AI時代のキャリア形成・リスキリング- 開催日時：2026年4月21日（火）～4月24日（金）- 開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費：無料（要Web予約）- イベントページ（申込）：https://www.tac-school.co.jp/campaign/event20260421.html- 主催：TAC株式会社- AI時代に「価値が上がるスキル」を知り、学び直しの方向性を決めたい方- 将来性のある資格・職業を比較し、自分に合う選択肢を探したい方- キャリアチェンジ／転職／副業を見据えて、専門性を身につけたい方- 忙しい中でも短時間で要点を押さえ、次の一歩を決めたい方■ 社労士「AI時代に輝く！社労士資格のススメ」

開催日時：4/21（火）19:30～20:00

対象資格：社労士（社会保険労務士）

講師：髪西 やつこ（かみにし やつこ）

内容：

AIの著しい発展に伴い、仕事や働き方にも大きな変化が訪れています。そんなAI時代を生き抜くために、「AIに代替されない分野」「AIを使いこなす新時代の士業のあり方」について、現役社労士の髪西講師が徹底解説！社労士における、AI時代のキャリアや、収入に及ぼす影響についてもお伝えします。新時代にも輝ける、強いキャリアについて気になる方、必見です。

■ 行政書士「１年で独立開業できる！『行政書士』の魅力」

開催日時：4/21（火）20:15～20:45

対象資格：行政書士

講師：小池 昌三（こいけ しょうぞう）

内容：

AI時代で「自分の仕事の将来性は？」と心配な方へ。「備えあれば憂いなし」自分の可能性が広がる国家資格「行政書士」を取得してみませんか？ 話題のドローンや民泊、外国人雇用など需要が高まる注目の資格、たった1年で独立開業も夢じゃない！ そんな「行政書士」の魅力をご紹介します。

■ 司法書士「『司法書士』があなたの選択肢を飛躍的に広げる！」

開催日時：4/21（火）21:00～21:30

対象資格：司法書士

講師：姫野 寛之（ひめの ひろゆき）

内容：

今の仕事にプラスアルファの強みが欲しい、あるいは一生モノの専門職へ転身したいあなたへ。本セミナーでは、司法書士資格の試験制度や仕事、資格の魅力を TACが誇る人気講師がわかりやすく解説します。AI時代を生き抜く武器を、このセミナーをきっかけに手に入れませんか？

■ 教員採用「【AI時代に強い職業】免許が無くても大丈夫！社会人が最短1年で教員になるルート」

開催日時：4/22（水）19:30～20:00

対象資格：教員採用試験／教員資格認定試験

講師：小堺 愛里（こざかい あいり）講師

内容：

AIが広がっても、教員は子どもの成長に寄り添い、学ぶ喜びを引き出す特別な存在です。教員への転職を考える皆様に、大学の教職課程に通わず、最短1年で教員になるルートをわかりやすくご紹介します。教員を目指すなら大量採用が続く今がチャンスです。

■ 簿記検定「AI時代のリスキリング！ 履歴書に書ける資格『簿記検定』の魅力！」

開催日時：4/22（水）20:15～20:45

対象資格：簿記検定

講師：稲葉 勝（いなば まさる）

内容：

AI時代に生き残るために必要なスキルとは？どんな業界・業種にも必要な「会計」の知識を習得できる「日商簿記検定」の魅力を人気講師が語り尽くします！

■ 中小企業診断士「仕事に役立つ資格！中小企業診断士の魅力」

開催日時：4/22（水）21:00～21:30

対象資格：中小企業診断士

講師：下野 大介（しもの だいすけ）

内容：

万能なビジネス力を身につけることができる、経営コンサルタントの唯一の国家資格「中小企業診断士」について紹介します。

■ 不動産鑑定士「学生合格ってホントに有利？ 合格までのメソッド」

開催日時：4/23（木）19:30～20:00

対象資格：不動産鑑定士

講師：高木 亮太朗（たかぎ りょうたろう）

内容：

「大学生のうちに国家資格って本当に可能？」「就活と両立できるの？」 「周りに受験している人がいなくて不安…」 そんな疑問に、学生の就活事情に詳しい高木講師がお答えします。

■ 公務員「受験倍率低下！年収アップ！ 今がねらい目の公務員」

開催日時：4/23（木）20:15～20:45

対象資格：公務員

講師：富田 恒明（とみた つねあき）

内容：

生成AIを活用し、「行政サービスの向上」や「業務の効率化」が進められている公務員。 まさに今、生成AI導入による働き方改革が始まっています。 本セミナーでは公務員受験を迷っている皆さんに実際の年収や試験制度のトレンドに ついて30分でお伝えします！

■ 建築士「建築業界の就活と資格取得＜在学中一級建築士合格者にきいてみた！＞」

開催日時：4/23（木）21:00～21:30

対象資格：建築士

講師：井澤 真悟（いざわ しんご）

内容：

AI時代に非常に強い資格「建築士」。建築士はAIを使う側にまわれる資格です。

建築士の大量の定年退職を迎え、その需要は右肩上がりです。大学では、工学部から独立して建築学部を新設したり、在学中に資格支援プログラムを始める大学も現れています。転職業界にも強く、リスキリングで建築士を目指そうとする方も年々増えています。

当セミナーでは、在学中に一級建築士に合格された方をお呼びして、「どうやったら在学中に一級建築士に合格できるの？」「在学中合格者の１日はどんな生活？」 「資格勉強は大学院入試、就活に役立つの？」「資格勉強と学業、就活との両立、苦労話」 そんな疑問について、具体的かつリアルな体験談をお話しいただきます。

■ 宅建士「大手不動産会社に聞く！ぶっちゃけ、宅建って就活に有利なの？」

開催日時：4/24（金）19:30～20:00

対象資格：宅建士（宅地建物取引士）

講師：佐藤 信仁（さとう のぶひと）

内容：

大手不動産会社に聞く！「宅建」が就活でどこまで評価されるのか、その本音を大公開！宅建取得のメリットや実務での活かし方、評価されるポイントを分かりやすく紹介します。さらに現役宅建講師による学習法Q＆Aも！

■ 税理士「～在学中合格が目指せる！科目合格でも就活が有利に～『今から始める税理士受験』」

開催日時：4/24（金）20:15～20:45

対象資格：税理士

講師：田中 泰裕（たなか やすひろ）

内容：

近年、大学生からの人気が高まっている税理士！在学中に５科目合格が可能なこと、科目合格でも就活が有利になるなど、大学生にオススメの資格です。 セミナーでは、税理士の魅力や大学生が税理士を目指すメリットをお伝えするとともに、学年別の受験プランについてお話しします。お気軽にご参加ください！

■ 公認会計士「『海外で働く』は夢じゃない。会計プロフェッショナルの公認会計士が見た世界のリアル」

開催日時：4/24（金）21:00～21:30

対象資格：公認会計士

講師：安達 直輝（あだち なおき）

内容：

海外で働くことは、多くの会計プロフェッショナルにとって手の届く目標です。このセミナーでは、実際にグローバルに活躍してきた公認会計士が、その経験から得たリアルな知見を共有します。海外でのキャリア構築に興味がある方へ、具体的な実情やキャリアパスを知る絶好の機会となるでしょう。

■ セミナーの詳細・参加予約

https://www.tac-school.co.jp/campaign/event20260421.html

■ 会社概要

会社名：TAC株式会社 設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/