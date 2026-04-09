【DRESSTERIOR】『スター・ウォーズ』シリーズに登場する”ザ・チャイルド”こと「グローグー」をモチーフにしたオリジナルTシャツを、4月9日（木）より、オンラインストアにて予約開始！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズ＆レディースのファッションブランド「DRESSTERIOR（ドレステリア）」は、「スター・ウォーズ」シリーズ最新映画版『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場する”ザ・チャイルド”こと『グローグー』をモチーフにしたオリジナルTシャツを、4月9日（木）より、オンラインストアにて予約開始いたします。

大の『スター・ウォーズ』好きであるドレステリアのディレクターが厳選したワンシーンやイラスト、ロゴをオリジナルのデザインに落とし込みました。

それぞれ異なるこだわりのプリントが目を引く全5型は、どれもインパクト十分。

『スター・ウォーズ』シリーズの最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日（金）に日米同時公開されます。

公開に合わせてぜひ、手に取っていただきたい1枚です。

特設ページ :https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/pickup/starwars/

『スター・ウォーズ』シリーズ一覧

■「スター・ウォーズ」ストリートT

・価格：\8,800(税込)

・カラー展開：ブラック / ホワイト

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0080

■「スター・ウォーズ」カプセルT

・価格：\8,800(税込)

・カラー展開：ブラック / ホワイト

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0081

■「スター・ウォーズ」ロゴT

・価格：\8,800(税込)

・カラー展開：ブラック / ホワイト

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0082

■「スター・ウォーズ」カートゥーンT

・価格：\8,800(税込)

・カラー展開：ブラック / ホワイト

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0083

■「スター・ウォーズ」ＭＹスープT

・価格：\8,800(税込)

・カラー展開：ブラック / ホワイト

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0079

メンズに加え、レディースも順次予約開始予定。

本製品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画・製造したものです。

【 商品のお取り扱い 】

オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/

全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR085&link_id=085_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR085&link_id=085_F_shoplist)

【 About “DRESSTERIOR” 】

英国の伝統的なスタイルとマテリアル。

1920年代のニューヨーク。

イタリアの職人気質や、バランスの良いモダンに潜む遊び心。

単に物では表現出来ない、フランスのエスプリと街並。

それらをMIXした世界観に、今らしさをプラスしたセレクトショップブランド“DRESSTERIOR”

クラシカルな世界観を意識しながら、シーズン毎に世界各国から集められるバイイング商品に加え、

上質なクオリティを大切に、現代のマテリアルで物作りをするオリジナル商品をご提案いたします。

DRESSTERIOR HP https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/(https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/)

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DRESSTERIOR LINE https://lin.ee/sW8zxv

＜会社概要＞

・名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/