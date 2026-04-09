Marbull Xが支援する2プロジェクトが「Tourism×Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市」にてゴールド賞をダブル受賞

Marbull X株式会社

先端技術を活用した販促・観光DXツール「Marbull コネクト」の開発・提供を行うMarbull X株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役CEO：小川 翔太郎、代表取締役COO：佐藤卓、以下 「Marbull X」）は、自社が支援・提供する「JTB時刻表ファン倶楽部」および「大鐵members」が、このたび「Tourism×Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市」において、それぞれゴールド賞を受賞したことをお知らせいたします。

今回のダブル受賞は、web3技術を意識させない「Marbull コネクト」独自のUX設計と、観光および地域創生領域における先端技術適用の実証モデルとしての成果が認められたものです。

■ 「Tourism×Web3 Summit 2026 in 沖縄南城市」について

一般社団法人日本Web3ツーリズム協会、南城市、DMOなんじょう等が主催する観光×Web3の専門カンファレンス。2026年3月26日～28日にかけて沖縄県南城市で開催され、観光および地域創生領域において全国で先駆的な取り組みを行う事業者が集結。「観光を消費で終わらせず、地域の力に変える」をテーマに、次世代の観光モデル「南城モデル」の提示や、優れたプロジェクトを表彰するアワードが授与されました。

■ 受賞プロジェクトの概要と評価ポイント

【ゴールド賞】 JTB時刻表ファン倶楽部（株式会社JTBパブリッシング）

創刊100周年を迎える『JTB時刻表』のファンを対象とした、コミュニティ形成・ファンエンゲージメント施策です。

課題： 書店販売が主で読者データが得られず、コアファン（50～60代）との継続的な関係構築が困難でした。

アプローチ： LINEを入り口とし、web3用語を一切使わずに行動履歴をNFTとして付与する仕組みを導入。

成果： 高いリテンション率（継続参加率）を記録し、NFT特典付き商品の展開などを通じて、伝統的メディアにおける新しいファンビジネスの形を実証。コミュニティ活性化への貢献が評価されました。

【ゴールド賞】 大鐵members（大井川鐵道株式会社）

「動く鉄道博物館」と称される大井川鐵道の風景や歴史資産を未来に繋ぐ、デジタルアーカイブの構築プロジェクトです。

課題： 厳しい経営環境下で、膨大な鉄道資産（写真・資料等）の利活用と、次世代の担い手（ファン層）の拡大が急務でした。

アプローチ： 貴重な鉄道資産をNFT化。ガチャやクエスト等のゲーミフィケーションを通じて、大井川鐵道および鉄道文化への関心の継続と現地来訪を促進。

成果： 登録者の約75％が静岡県外ユーザーとなり、広域からの観光誘客に直結。従来からの鉄道ファン層のみならず、30～40代の女性（ママ鉄層）の取り込みにも成功しました。

■ 第7回 ブロックチェーン EXPO【春】にて事例紹介を実施

Marbull Xは4月15日(水)～17日(金)の三日間、ブロックチェーンEXPO【春】にてブース出展を行います。 ブースでは、上記の取組みに関する事例紹介やデモ展示を通じて、顧客との継続接点づくりや、エンタメ・観光領域でどのような体験設計ができるのかを、具体的なユースケースベースでご紹介します。

展示会名：NexTech Week 2026【春】内「第7回 ブロックチェーン EXPO【春】」

会期：2026年4月15日(水)～17日(金)

開催時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

ご来場について

来場には事前登録（無料）が必要です。

先着100名様にVIPラウンジの利用が可能なVIP来場者バッジをご用意しております。

ぜひご活用ください。

⇒VIP来場者登録はこちら(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605477610207289-HXS)

ぜひ弊社ブースにお立ち寄りいただき、先端技術が“空気のように溶け込む”新しい顧客体験をご体感ください。

■Marbullコネクトについて

「Marbullコネクト」は、企業/自治体がユーザーのリピートを促進できる、販促/観光DXソリューションです。様々なクエスト機能や、デジタルマップ機能、デジタルコンテンツの販売機能などをワンストップで提供します。LINE等の既存プラットフォームに追加実装することも可能で、ユーザー向けのロイヤリティプログラムや地域活性化、観光施策のDXなど、多様な用途で導入が進んでいます。

（お問い合わせ先： info@marbullx.com）

■Marbull Xについて

Marbull X株式会社は、web3技術を誰もが簡単に活用できるマーケティングソリューションを開発しています。またコンサルティング事業では、新規事業の構想/立ち上げやキャンペーン企画を、プロフェッショナルファーム出身メンバーが、体験設計から開発、社内稟議に至るまでサポートします。

会社名：Marbull X株式会社

代表者：代表取締役 CEO 小川 翔太郎・COO 佐藤 卓

所在地：東京都渋谷区神宮前二丁目１８番２１号

設立：2024年5月28日

事業内容：NFTを活用したマーケティングソリューションの提供、web3領域の事業開発やキャンペーン企画の伴走支援

URL：https://marbullx.com/