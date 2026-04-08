【グランドニッコー東京 台場】The Grill on 30th「初夏のプリフィックスランチ」提供期間：2026年5月7日（木）～6月30日（火）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、ホテル最上階から東京湾の美しい景色を望む「The Grill on 30th」にて、2026年5月7日（木）～6月30日（火）の期間、ジューシーなメロンを堪能できるデザートブッフェ付きの『初夏のプリフィックスランチ』を提供します。

The Grill on 30th「初夏のプリフィックスランチ」イメージ

「The Grill on 30th」では、お好みにあわせて選べる前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華なデザートブッフェを楽しめる「プリフィックスランチ」を提供しています。

5月7日（木）より提供する『初夏のプリフィックスランチ』では、ジューシーな果実と芳醇な香りを存分に味わえる「メロンデザートブッフェ」が登場。厳選したメロン4種の食べ比べのほか、白桃や柑橘などの旬のフルーツを使用した、爽やかな味わいのデザートも揃えました。目の前でデザートの仕上げを行うシェフサービスでは、タルト生地にとろけるような口当たりのディプロマットクリームとアーモンドクリームを絞り、メロン風味のシャンティークリームを重ねた、出来立ての「メロンタルトモンブラン」をご提供。ライブ感あふれる演出をお楽しみいただけます。

料理にも季節の食材を取り入れ、前菜にはバジルの香りとチーズのコクが旨味を引き立てる「ミートローフ バジル＆チーズ」、メインディッシュには上品で淡泊な味わいのアイナメを香ばしく焼き上げ、素材の持ち味を活かした「北海道産アイナメのグリル」などをご用意しました。

東京を一望する最上階の特等席で、初夏を感じる贅沢なラインチタイムをお過ごしください。

【The Grill on 30th 「初夏のプリフィックスランチ」概要】

<メニュー内容（一部抜粋）>

【前菜】 ※メニューは週替わりでご提供します。

・ミートローフ バジル＆チーズ

・カスレ風キッシュ

・スモークサーモンとホウレン草のキッシュ ミントのジェノベーゼ

【スープ】

・赤ピーマンとトマトのポタージュ

・初夏の野菜とベーコンのコンソメスープ

【メインディッシュ】

・北海道産アイナメのグリル

・青森県産ガーリックポークのグリル ビガラードソース

・サワラのグリル 梅肉白ワインソース

・骨付きチキンコンフィ ブルーベリーソース

・本日の魚料理

・本日の肉料理

・オーストラリア産牛ロースのグリル 赤ワインソース +\1,500

・オマール海老と紐付きホタテ貝のグリル アメリケーヌソース +\1,500

【追加メニュー】

・締めのオムライス シャスールソース +\1,500

・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ +\1,500

【メロンデザートブッフェ】

※仕入れの状況で一部内容が変更になる可能性がございます。

＜メロン4種食べ比べ＞

4種類のメロンをお好きなだけ食べ比べ

＜シェフサービス＞

メロンタルトモンブラン

＜デザート＞

オレンジムース／メロンガトー／シトロンショコラムース／ガトーバナーヌ／

ロールケーキカスタード／カッサータ／白桃のガトーアップルピーチムース

＜アイス＆シャーベット＞

ストロベリー／柚子／ベルギーチョコ／バニラ／抹茶／シェフおすすめ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4178_1_a13bcb1d6afa937a940e494239b77862.jpg?v=202604081251 ]

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/