株式会社ドラEVER、「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展～ドライバー求人サイト「ドラEVER」×DX車両管理ツール「運SOUL」で運送会社のトータルサポートを提案～

株式会社ドラEVER

「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」出展について

このたび当社は、物流・運送業界の最前線が集まる専門展示会「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展いたします。本展示会は、物流・運送に関わるサービス・技術・製品が一堂に会する西日本最大規模の物流専門展示会であり、全国の運送事業者・荷主企業・物流担当者が来場します。

当社ブース（5号館D1-32）では、日本最大級のドライバー専門求人サイト「ドラEVER」によるドライバー採用支援から、運送会社向けDX車両管理ツール「運SOUL（ウンソウル）」による業務効率化・コスト削減まで、運送会社様のトータルサポートをご提案いたします。

開催概要

展示会名：第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会 期：2026年4月8日（水）・9日（木）・10日（金）

会 場：インテックス大阪5号館D1-32

公式サイト：https://www.kansai-logix.com/

当社出展者ページ：https://www.kansai-logix.com/exhibitors/detail/?id=138

ブース出展内容

■ ドライバー専門求人サイト【ドラEVER】

日本最大級のドライバー専門求人サイト「ドラEVER」は、月間120万PV突破・月間利用者数17万人以上・会員登録者14万人以上（うちスカウト登録者5万人以上）を誇るドライバー採用プラットフォームです。求職者に直接アプローチできるスカウト機能や、動画を活用した企業PR、ドライバー職に特化した「こだわり検索」によるミスマッチの最小化など、慢性的な人手不足に悩む運送会社の採用課題を解決します。

■ DX車両管理ツール【運SOUL（ウンソウル）】

「運SOUL」は、運送会社向けの車両基幹システムです。面倒な入力作業をほぼゼロに抑え、「ほったらかしで管理ができる」シンプルな操作性が特長です。今回のブースでは新機能として追加された「デジタコ分析機能」を実際の画面でご覧いただけます。デジタコデータと連携するだけで経営分析まで可能となり、事務工数の削減とDX化を同時に実現します。

株式会社ドラEVERについて

会社名：株式会社ドラEVER

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階

代表者：岡野 照彦

設立：2017年1月

資本金：100,000千円

事業内容：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供

▼基幹システム「運SOUL」

https://doraever.jp/lp_unsoul

▼求人サイト「ドラEVER」

https://doraever.jp/

▼コーポレートサイト

https://driverforever.com/

ドラEVERは、2017年の創業以来、ドライバー専門の求人サイトを通じて全国のドライバーと運送企業をつなぐプラットフォームを提供してまいりました。

現在では、求人事業で培ったノウハウを活かし、運送業向け基幹システム「運SOUL」の開発・提供を通じて、運送業界のDX化・生産性向上・人材確保支援に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ドラEVER

TEL：048-645-4192

E-mail：marketing@doraever.jp

マーケティング担当：鈴木