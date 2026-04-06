日本最大級のトランクルーム「ハローストレージ」、ハローキティとのコラボ10周年を記念した特別キャンペーンを実施！

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:鈴木貴佳、以下、エリアリンク)は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション10周年を記念したキャンペーンを4月6日（月）より実施いたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670162

◆「ハローキティとのコラボレーション10周年キャンペーン」実施の背景

当社はこれまで、ハローストレージのさらなる認知度向上を目的に、ハローキティとのコラボレーションを展開してまいりました。幅広い世代に親しまれているハローキティとの取り組みにより、ご利用者様に親しみを感じていただいています。

本年でコラボレーション開始から10周年を迎えるにあたり、より多くの方にハローストレージを身近に感じていただく機会として、ハローキティとのコラボレーションを記念した参加型のキャンペーンを展開いたします。

◆「対象物件限定のハローキティ 看板写真 投稿キャンペーン」概要

対象となる２物件（東京・愛知）の看板に、各都道府県の県花（ソメイヨシノ、カキツバタ）を持つオリジナルデザインのハローキティを採用しました。この看板の写真を撮影し、X（旧Twitter）に投稿していただいた方を対象に、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

・実施期間：2026年4月6日（月）9:00～4月30日（木）23:59

・参加条件：

１．ハローストレージ公式Xアカウント（@hellostorage88）をフォロー

２．対象物件の限定 ハローキティ が描かれた看板を撮影。

３．ハッシュタグ「#ハローストレージとハローキティの看板を探そう」をつけてXに投稿

※必ず公開アカウントでご投稿ください

※特典送付の都合上、DMの解放をお願いいたします

・特典：アマゾンギフト券1万円分を抽選で10名様、外れた方の中からさらに抽選で10名様にハローストレージのハローキティ ノベルティ4点セットをプレゼント（計20名様対象）

・オリジナル看板 設置対象物件：

東京（ソメイヨシノ）：ハローストレージ神田・秋葉原3

愛知（カキツバタ） ：ハローストレージ名古屋東片端

詳細は下記をご覧ください。

https://www.arealink.co.jp/news/pr/p16408/

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,919物件、127,541室（2026年2月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルームなどさまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージ HP：https://www.hello-storage.com/

トランクルームに関する情報サイト「kurasul」：https://kurasul.hello-storage.com/

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/