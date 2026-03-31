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◆「伝えたい。母校、関大の魅力を全国へ発信！」◆ 山里亮太さんが初代関西大学卒業生アンバサダーに就任 〜4月5日のホームカミングデーで就任式・初仕事〜
「やまちゃん」の愛称で知られ、吉本興業所属のタレントとして活躍中の山里亮太さん（南海キャンディーズ）が関西大学卒業生アンバサダーに就任することが決まりました。卒業生が集う「ホームカミングデー」の4月5日（日）11時45分から関西大学千里山キャンパスで就任式および初仕事となる「トークショー」を開催します。
【本件のポイント】
・「南海キャンディーズのやまちゃん」こと山里亮太さんが初の関西大学卒業生アンバサダーに就任
決定
・4月5日（日）のホームカミングデーでは、千里山キャンパスで就任式と初仕事となるトークショー
を実施
・知名度と発信力、高い愛校心に期待
山里さんはテレビ・ラジオ・執筆活動など多方面で活躍されており、親しみやすい人柄と高い発信力は、世代を超えて多くの支持を集めています。関西大学卒業生としての視点を生かしながら、今後は関西大学の認知度向上およびブランド価値向上に寄与していただきます。
＜ 山里さんが担う卒業生アンバサダーとしての活動例 ＞
(1) 校友会ホームカミングデーをはじめ、校友会および関西大学が主催する各種行事への出演
(2) 機関誌や各種広報媒体に関する取材への対応およびコメントの提供
(3) 動画メッセージ等への出演、または音声・コメントの提供
校友会が発行する機関誌『関大』では、連載企画として山里さんが登場し、読者（卒業生）との双方向のコミュニケーションの場を創出する企画を予定しています。
なお、就任を記念し、4月5日（日）に千里山キャンパスで開催される「校友会ホームカミングデー〜2026スプリングフェスティバル〜」において、就任式を執り行います。あわせて、アンバサダーとしての初仕事となるトークショーを開催。当日は、卒業生や学生をはじめとする来場者に向けて、学生時代の思い出や母校への思いなどを語っていただく予定です。
関西大学および関西大学校友会では、卒業生アンバサダー制度を通じて、卒業生同士、そして卒業生と大学とのつながりをより一層深めるとともに、関西大学の魅力を社会に向けて発信していきます。
■ 山里亮太さんプロフィール
1977年生まれ、千葉県出身。関西大学文学部在学中に吉本総合芸能学院に入学。卒業後、漫才コンビ、ピン芸人などの活動を経て山崎静代さん（しずちゃん）と「南海キャンディーズ」を結成、一躍人気者となる。声優、ナレーター、番組司会者などでも活躍中。赤メガネがトレードマーク。
＜ 取材のご案内 （アンバサダー就任式）＞
■ 日時：4月5日（日）11：45〜12：15
■ 場所：関西大学千里山キャンパス 悠久の庭ステージ
※委嘱状交付のあと、トークショーの模様を取材いただけます。
※取材希望の方は、フォームより事前にお申し込みください。
≪申込期日≫ 4月3日（金）正午
≪申込URL≫ https://forms.office.com/r/hraDV01YxU
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No86.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、小林、明原
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
・「南海キャンディーズのやまちゃん」こと山里亮太さんが初の関西大学卒業生アンバサダーに就任
・4月5日（日）のホームカミングデーでは、千里山キャンパスで就任式と初仕事となるトークショー
を実施
・知名度と発信力、高い愛校心に期待
山里さんはテレビ・ラジオ・執筆活動など多方面で活躍されており、親しみやすい人柄と高い発信力は、世代を超えて多くの支持を集めています。関西大学卒業生としての視点を生かしながら、今後は関西大学の認知度向上およびブランド価値向上に寄与していただきます。
＜ 山里さんが担う卒業生アンバサダーとしての活動例 ＞
(1) 校友会ホームカミングデーをはじめ、校友会および関西大学が主催する各種行事への出演
(2) 機関誌や各種広報媒体に関する取材への対応およびコメントの提供
(3) 動画メッセージ等への出演、または音声・コメントの提供
校友会が発行する機関誌『関大』では、連載企画として山里さんが登場し、読者（卒業生）との双方向のコミュニケーションの場を創出する企画を予定しています。
なお、就任を記念し、4月5日（日）に千里山キャンパスで開催される「校友会ホームカミングデー〜2026スプリングフェスティバル〜」において、就任式を執り行います。あわせて、アンバサダーとしての初仕事となるトークショーを開催。当日は、卒業生や学生をはじめとする来場者に向けて、学生時代の思い出や母校への思いなどを語っていただく予定です。
関西大学および関西大学校友会では、卒業生アンバサダー制度を通じて、卒業生同士、そして卒業生と大学とのつながりをより一層深めるとともに、関西大学の魅力を社会に向けて発信していきます。
■ 山里亮太さんプロフィール
1977年生まれ、千葉県出身。関西大学文学部在学中に吉本総合芸能学院に入学。卒業後、漫才コンビ、ピン芸人などの活動を経て山崎静代さん（しずちゃん）と「南海キャンディーズ」を結成、一躍人気者となる。声優、ナレーター、番組司会者などでも活躍中。赤メガネがトレードマーク。
＜ 取材のご案内 （アンバサダー就任式）＞
■ 日時：4月5日（日）11：45〜12：15
■ 場所：関西大学千里山キャンパス 悠久の庭ステージ
※委嘱状交付のあと、トークショーの模様を取材いただけます。
※取材希望の方は、フォームより事前にお申し込みください。
≪申込期日≫ 4月3日（金）正午
≪申込URL≫ https://forms.office.com/r/hraDV01YxU
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No86.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、小林、明原
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/