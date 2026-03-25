株式会社カルモア(本社：東京都中央区、代表取締役：榎本崇浩 以下、『カルモア』)は、熊本国際空港株式会社が阿蘇くまもと空港で実施する、五感を活用した空間演出による環境改善効果の実証実験に参画します。本実証実験においてカルモアは、嗅覚に働きかける空間フレグランス「Suvalite Air(シュヴァリテ・エール)」を提供し、保安検査場を利用するお客さまの快適性向上を目指します。









■阿蘇くまもと空港での実証実験について

空港の保安検査場は、航空保安確保のために不可欠なプロセスである一方、混雑や待ち時間、検査に伴う緊張感などにより、利用者にとって心理的負担が生じやすい空間とされています。また、検査員にとっても高い集中力が求められる環境となっています。





本実証実験は、日本空港ビルデング株式会社が推進する空港の研究開発拠点「terminal.0 HANEDA」における取り組みの一環として実施されるものです。阿蘇くまもと空港では航空会社の協力のもと、壁面イラストやアナウンスボード、香りなどを取り入れた空間演出を導入し、五感への働きかけによる環境改善効果の検証を行います。





カルモアは「terminal.0 HANEDA」の参画企業の一社として、五感のうち嗅覚に関わる「香り」の領域を担当し、空間フレグランス「Suvalite Air」を提供します。香りを通じて、保安検査場を通過するお客さまと検査員双方に配慮した空間環境づくりに貢献します。









■阿蘇くまもと空港の実験概要

期間 ： 2026年3月20日(金)～当面の期間

場所 ： 阿蘇くまもと空港 国際線入口から旅客保安検査場までの通路

共創企業： 「terminal.0 HANEDA」参画企業(日本空港ビルデング株式会社、

熊本国際空港株式会社、株式会社カルモア、株式会社丹青社)









■主な実験内容(一部抜粋)

・視覚・・・・・・・・多彩かつ柔らかいカラーによるデザイン、熊本城石垣をイメージした壁面、持込禁止品等のオリジナルイラストのボード設置

・嗅覚・・・・・・・・リラックス効果が期待される香りの散布

(空間フレグランス「Suvalite Air」を提供)

・旅客の環境整備・・・ブーツ等からスリッパへの履き替えに対する、スリッパ収納付きアナウンスボードの設置

・その他・・・・・・・国際線出発旅客が国内線搭乗待合エリア内にも入場可能であることを訴求するストーリー仕立てのイラスト





阿蘇くまもと空港のイメージスケッチ1

阿蘇くまもと空港のイメージスケッチ2





阿蘇くまもと空港のイメージスケッチ(画像提供：株式会社丹青社)









■空間フレグランスSuvalite Airとは

株式会社カルモアは、臭気対策や空気環境コンサルティングを手掛ける空気環境の専門企業です。創業以来30年以上にわたり、臭気対策を通じて「マイナスをゼロにする」技術を提供してきました。

その知見を活かし、空間価値を高めるフレグランスサービスとして展開しているのが「Suvalite Air」です。香りの力によって空間の印象や快適性を高め、オフィスやホテル、商業施設などにおいて、「ゼロからプラス」の空間価値を生み出す空間演出を提案しています。









■空間フレグランスSuvalite Airの概要

名称 ： 空間フレグランス Suvalite Air(シュヴァリテ・エール)

価格帯 ： お問合せください

開発・発売元： 株式会社カルモア

会社URL ： https://www.karumoa.co.jp/

製品サイト ： https://www.karumoa.co.jp/suvaliteair/









■会社概要

商号 ： 株式会社カルモア

代表者 ： 代表取締役 榎本崇浩

所在地 ： 〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5

設立 ： 1990年4月

事業内容： 消臭剤や脱臭装置の開発・販売、臭気対策コンサルティング業務、

空気環境の分析及び測定、空間フレグランスサービス等

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.karumoa.co.jp/