商船三井さんふらわあ「中古部品合同販売会in名谷車両基地」に出展します！

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ(社長：牛奥 博俊)は、「中古部品合同販売会 in 名谷車両基地」に出展し、さんふらわあオリジナルグッズの訳あり品や在庫品の特別販売を実施いたします。

「中古部品販売会 in 名谷車両基地」は、さんふらわあが就航する“神戸”にて、神戸市交通局が初めての試みとして開催する、中古部品販売に特化したイベントです。当日は名谷車両基地にて、鉄道やバスなど関西地域の公共交通事業者が、中古部品類やグッズの販売を行います。さんふらわあは本イベントに出展し、船内ショップで好評販売中の「さんふらわあスケールモデルキット”さんふらわあ くれない/むらさき”」の訳あり品や、過去に販売していたさんふらわあグッズの在庫品を特別販売し、イベントを盛り上げます。さんふらわあは、今後も地域との連携を深め、就航地域へのさらなる貢献を目指してまいります。

商船三井さんふらわあ出展概要

１.オリジナルグッズの訳あり品のセール販売を実施

船内ショップで好評発売中の「さんふらわあスケールモデルキット”さんふらわあ くれない/むらさき”」の訳あり品セール販売いたします。訳あり品は、外箱にわずかなつぶれや凹みがありますが、中身は通常品と同じです。通常価格よりお得にお買い求めいただける貴重な機会となっておりますので、ぜひご来場ください（準備数量がなくなり次第、販売を終了させていただきます）

２.なつかしのオリジナルグッズ(終売品)の在庫品を特別販売

過去に船内ショップで販売されていた、なつかしのさんふらわあオリジナルグッズを集めました。グッズの中には、合併前の旧社名が表記されていたり、すでに引退したさんふらわあの姿がデザインされていたりと、いずれも現在では入手が難しいものばかりです。ぜひこの機会にご覧ください（準備数量がなくなり次第、販売を終了させていただきます）。

中古部品合同販売会in名谷車両基地 開催概要

開催日時：２０２６年３月２１日(土) １０時～１４時まで ※雨天決行・荒天中止

開催場所：神戸市交通局名谷車両基地(須磨区西落合2-3-1)

入 場：10時～12時の間にご入場を希望される場合は要事前申込(受付終了済)

13時～14時の間にご入場の場合は事前申込不要

アク セス：地下鉄西神・山手線「名谷駅」より市バス７６系統に乗車し、「神戸医療センター下」停留所

より徒歩約５分（近隣に駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください）

▼さんふらわあ(関西～九州航路)お知らせページもご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/news/article/info-buhinsell2026.html