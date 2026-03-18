オープンソースソフトウェア※1(以下、OSS)に特化したIT企業である株式会社デージーネット(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：恒川 裕康、TOKYO PRO Market：371A、以下 デージーネット)は、WebメールのOSS「Roundcube」で利用できる添付ファイル分離プラグイン「RC-AttachFileSeparater(アールシー・アタッチファイルセパレーター)」を開発しました。

本プラグインは、メールの添付ファイルを自動で分離し、OSSのオンラインストレージ「Nextcloud」に安全にアップロードすることで、PPAPの問題を解決します。





「RC-AttachFileSeparater」は2026年3月18日よりGitHubにて無償公開します。





「RC-AttachFileSeparater」利用イメージ









■PPAPの問題点

PPAPとは、添付ファイルをパスワード付きZIP形式で暗号化して送信し、別メールでパスワードを送る手法です。かつては情報漏えい対策として日本国内で広く利用されてきましたが、現在では次のような理由からセキュリティ上の問題が指摘されています。





・通信経路の盗聴に耐性がない

添付ファイルとパスワードを別メールで送ったとしても、同じ通信経路を通るため、通信が盗聴されていた場合には両方の情報が取得される可能性があります。





・ZIP暗号化の強度が弱い

一般的に利用されるZIP暗号方式は強度が高いとは言えず、ツールによって解読される可能性があります。





・マルウェア検知を回避してしまう

パスワード付きZIPはメールサーバのウイルス検査が内部まで行えないため、マルウェアが検知されずに送信されるリスクがあります。





2020年11月には日本政府がPPAPの利用を廃止する方針を発表するなど、企業や自治体でも代替手段の検討が進んでいます。









■Roundcube向けPPAP対策プラグイン「RC-AttachFileSeparater」

こうしたPPAPの課題を解決するため、デージーネットはWebメールOSS「Roundcube」向けの添付ファイル分離プラグイン「RC-AttachFileSeparater」を開発しました。





本プラグインを利用すると、メール送信時に添付ファイルを自動で分離し、OSSのオンラインストレージ「Nextcloud」にアップロードします。受信者には、Nextcloudへアクセスするためのパスワード付き共有リンクが送信されるため、安全にファイルを受け取ることができます。





これにより、社内宛は通常送信としつつ社外宛に送る添付ファイルのみ分離したり、特定のメールアドレス・ドメインのみ添付ファイルを分離したりする運用が可能となります。





「RC-AttachFileSeparater」は、2026年3月18日より以下のURL(GitHubリポジトリ)で無償公開します。

https://github.com/designet-inc-oss/RC-AttachFileSeparater





また、当社ホームページでは管理者マニュアル、ユーザマニュアルを掲載しております。

・管理者マニュアル

https://www.designet.co.jp/open_source/rc-attachfileseparater/rc-attachfileseparater_adminmanual/

・ユーザマニュアル

https://www.designet.co.jp/open_source/rc-attachfileseparater/rc-attachfileseparater_usermanual









■「RC-AttachFileSeparater」利用の流れ

「RC-AttachFileSeparater」は、以下の流れでファイルを安全に共有します。





1.添付ファイル付きメールを送信

2.添付ファイルを自動で分離

3.Nextcloudへアップロード

4.パスワード付き共有リンクを生成

5.受信者がリンクから安全にファイルをダウンロード





これにより、PPAPを利用せずに安全なファイル共有を実現できます。









■「RC-AttachFileSeparater」導入メリット

「RC-AttachFileSeparater」を導入することで、以下のメリットがあります。





1.メールセキュリティを自動で強化

メール送信時に自動処理されるため、ユーザが特別な操作を行う必要はありません。従来通りメールを送信するだけで、安全なファイル共有が可能になります。





2.OSSのためコストを抑えて導入可能

「Roundcube」、「Nextcloud」、「RC-AttachFileSeparater」は全てOSSとして公開されています。そのため、クラウドサービスのようなユーザ数課金は無く、低コストで導入できます。





3.IMAP通信のメールサービスなら導入可能

「RC-AttachFileSeparater」は、IMAPで通信できるメールサービスであれば利用可能です。GmailやMicrosoft 365など、既存で利用しているメールサービスをそのまま使いながら添付ファイルを安全にやり取りすることができます。





4.オンプレミス・クラウドどちらでも利用可能

OSSを組み合わせて構築できるため、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドなど様々な環境で利用可能です。自治体やセキュリティ要件の厳しい組織でも導入できます。





5.自社ポリシーに合わせた柔軟な運用

宛先のドメインやメールアドレス単位で動作を設定できるため、運用方法に合わせて、例えば「社外宛のみ添付ファイル分離」「特定ドメインのみ分離」「社内メールは通常送信」といった使い方ができます。









■デージーネットのサービス

「RC-AttachFileSeparater」を含む「Roundcube」を利用したWebメールの導入・運用に不安がある企業向けに、デージーネットでは導入支援サービスを提供しています。





1.システムの構築

デージーネットでは、「Roundcube」や「RC-AttachFileSeparater」を使って管理しやすいシステムを構築するサービスを提供しています。デージーネットで利用しているOSSは多岐にわたり、お客様に合ったOSSでシステム構築を行うことが可能です。





2.導入後支援サービス

デージーネットでシステムを構築した場合、OpenSmartAssistanceという導入後サポートを提供しています。継続してシステム管理のサポートを行うサービスで、以下のようなサポートがあります。

・Q&A

・セキュリティ情報提供

・点検とチューニング

・障害調査、障害回避

・障害時オンサイト対応

・障害時システム再構築

・運用サービス

・ソフトウェアのアップデート









■参考URL

・PPAP問題を解決するRoundcubeプラグイン～RC-AttachFileSeparater～

https://www.designet.co.jp/ossinfo/roundcube/rc-attach-file-separater

・無料で使えるWebメールソフトのおすすめOSS～Roundcube～

https://www.designet.co.jp/ossinfo/roundcube/









■用語注釈

(※1)オープンソースソフトウェア(略称：OSS)とは、無償で利用でき、ソースコードが公開されているソフトウェアのことです。









■会社概要

会社名： 株式会社デージーネット

(TOKYO PRO Market 証券コード： 371A)

代表者： 代表取締役 恒川 裕康

本社 ： 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社四丁目39-1

資本金： 4,000万円

URL ： https://www.designet.co.jp/

TEL ： 052-709-7121

FAX ： 052-709-7122





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