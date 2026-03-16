【Marmot×ESTNATION】去年即完売したマーモットとの別注アイテムが、アップデートされて今年もエストネーションにて3月20日（金）発売。

株式会社エストネーション

アメリカのアウトドアブランド＜Marmot(マーモット)＞の2026年春夏で初登場したインラインのモデルをベースに、着丈やシルエットを調整したエストネーション別注ブルゾンとショートパンツが3月20日(金)よりエストネーション全店にて発売いたします。

【発売日】

2026年3月20日(金)

【展開店舗】

エストネーション全店

エストネーションオンラインストア

【商品詳細】

■ESTNATION×80’s Truck Jacket

カラー：ブラック/パープル

サイズ：S / M

プライス：\30,800

機能表示：耐久撥水

取り扱い店舗：エストネーション全店・オンラインストア

70D（デニール）のナイロンタスラン糸を使用したトラックジャケット。

オーセンティックなスタイルに、やや大きめのシルエットが今の気分を演出します。

Marmotの80年代の資料には、トラックジャケットを着たハイカーが登山をしている写真が残っており、当時の雰囲気をそのままにポケット位置を高めに設定。

クラシカルな登山スタイルのブルゾンをエストネーション仕様にデザインしています。

Marmotの2026年春夏で初登場した「80's Truck Jacket」の型をベースにサイズ感・カラー・ロゴ位置を変更し別注を作成。

丈感や袖のサイズ感を調整し、女性でも着こなせるシルエットにアップデート。

ロゴは、フラップの上に斜めに配置し、バッグにもMarmotのアイコン“ドットM”の刺繍を施しています。

スタイリングのポイントになるようにポケットの引手のコードは、インラインにはないこのモデル専用のカラーをセレクトし、ブラック・パープルそれぞれのボディに合わせてオリジナルカラーで製作しました。

■ESTNATION×Mt.Surface Shorts

カラー：ブラック/パープル

サイズ：FREE

プライス：\14,300

機能表示：耐久撥水

取り扱い店舗：エストネーション全店・オンラインストア

70デニールのしなやかなナイロンタスラン素材を採用した、水陸両用ショーツ。

名前の通り、アウトドアや水辺でもタウンユースにも活躍する万能モデルです。

アクティビティにも最適な夏のショーツに女性らしさを加えてエストネーション仕様に仕上げています。

Marmotの2026年春夏で初登場した「Mt.Surface Shorts」の型をベースにサイズ感・カラー・ロゴ位置を変更し別注を作成。

ブルゾンのセットアップでも着られるようにブラック・パープルの２色の展開。

女性らしいシルエットにするためにワタリを調整し、台形型にシルエットを変更しています。ロゴは、ブルゾンに合わせてフラップの上に斜めに配置し、バッグにもMarmotのアイコン“ドットM”の刺繍を施しています。