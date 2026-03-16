【Marmot×ESTNATION】去年即完売したマーモットとの別注アイテムが、アップデートされて今年もエストネーションにて3月20日（金）発売。

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株式会社エストネーション


アメリカのアウトドアブランド＜Marmot(マーモット)＞の2026年春夏で初登場したインラインのモデルをベースに、着丈やシルエットを調整したエストネーション別注ブルゾンとショートパンツが3月20日(金)よりエストネーション全店にて発売いたします。




【発売日】


2026年3月20日(金)



【展開店舗】


エストネーション全店


エストネーションオンラインストア



【商品詳細】





■ESTNATION×80’s Truck Jacket


カラー：ブラック/パープル


サイズ：S / M


プライス：\30,800


機能表示：耐久撥水


取り扱い店舗：エストネーション全店・オンラインストア




70D（デニール）のナイロンタスラン糸を使用したトラックジャケット。


オーセンティックなスタイルに、やや大きめのシルエットが今の気分を演出します。


Marmotの80年代の資料には、トラックジャケットを着たハイカーが登山をしている写真が残っており、当時の雰囲気をそのままにポケット位置を高めに設定。


クラシカルな登山スタイルのブルゾンをエストネーション仕様にデザインしています。







Marmotの2026年春夏で初登場した「80's Truck Jacket」の型をベースにサイズ感・カラー・ロゴ位置を変更し別注を作成。


丈感や袖のサイズ感を調整し、女性でも着こなせるシルエットにアップデート。


ロゴは、フラップの上に斜めに配置し、バッグにもMarmotのアイコン“ドットM”の刺繍を施しています。




スタイリングのポイントになるようにポケットの引手のコードは、インラインにはないこのモデル専用のカラーをセレクトし、ブラック・パープルそれぞれのボディに合わせてオリジナルカラーで製作しました。





■ESTNATION×Mt.Surface Shorts


カラー：ブラック/パープル


サイズ：FREE


プライス：\14,300


機能表示：耐久撥水


取り扱い店舗：エストネーション全店・オンラインストア



70デニールのしなやかなナイロンタスラン素材を採用した、水陸両用ショーツ。


名前の通り、アウトドアや水辺でもタウンユースにも活躍する万能モデルです。


アクティビティにも最適な夏のショーツに女性らしさを加えてエストネーション仕様に仕上げています。






Marmotの2026年春夏で初登場した「Mt.Surface Shorts」の型をベースにサイズ感・カラー・ロゴ位置を変更し別注を作成。


ブルゾンのセットアップでも着られるようにブラック・パープルの２色の展開。


女性らしいシルエットにするためにワタリを調整し、台形型にシルエットを変更しています。ロゴは、ブルゾンに合わせてフラップの上に斜めに配置し、バッグにもMarmotのアイコン“ドットM”の刺繍を施しています。