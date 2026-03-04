株式会社システム ディ(所在地：京都市中京区、代表者：堂山 遼、以下：システム ディ)が提供する校務支援クラウドサービス『School Engine』を、2026年3月に青森県教育委員会へ導入いたします。さらに、2027年度入試からは『School Engine Web出願システム』を稼働予定です。





■導入の背景

校務支援クラウドサービス『School Engine』は、文部科学省が推奨する「統合型校務支援システムの標準モデル」に準拠し、パブリッククラウド上にシステムを構築します。さらに、関連システムとの効果的な連携により、教育データを有効活用できるダッシュボードを提供します。青森県では、67の県立中学校・高等学校・特別支援学校において、約23,000名の生徒が学んでいます。これらの県立学校に勤務する約3,750名の教職員が利用いたします。

加えて、2027年度入試からは『School Engine Web出願システム』を稼働予定です。出願手続きがオンラインで完結するとともに、校務支援システムとの連携により、名簿情報や各種データが自動的に連動します。

これらの基盤整備を通じて教職員の働き方改革を支え、教育の質の向上が期待されることから、導入される事となりました。





■『School Engine』の概要

『School Engine』は、クラウドコンピューティングにより、低額かつ定額で利用できる校務支援クラウドサービスです。自治体や教育委員会を中心とした、各校への広域導入と一括管理を実現します。2025年9月には最新モデルとして『School Engine One』の開発を発表し、すべての関係者にご利用いただける、学校デジタルプラットフォームの実現を目指します。

弊社は校務支援システムのクラウドサービス事業者として、今後も教員の業務負担を軽減し、児童生徒と向き合う時間を創出することで、教育の質向上を全力で支援してまいります。





『School Engine』製品ページ

https://www.systemd.co.jp/school-engine





『School Engine One』プレスリリース

https://www.systemd.co.jp/archives/30867