（一社）日本たまごかけごはん研究所［文京区:代表理事 上野貴史］が運営する高級たまごバイキング「幻の卵屋さん」が、2/25(水)から3/4(水)まで2週間の期間限定でJR大阪駅に出店します。

【日程】2026年2月25日(水)～3月4日(水)【場所】JR大阪駅中央口改札外エキマルア・ラ・モード【営業時間】10:30～21:00※初日は13:00開店※最終日は20:00閉店【幻の卵屋さん】北海道から沖縄まで約100種類のたまごが毎朝産地から直送され、日替わりで10数種類並びます。どれでも6個を好きに詰め合わせてお値段は一律1000円（税込）です。黄身が紅や白のたまご、柚子や酒粕が香るたまご、1個888円の最高級たまごが並ぶ日も！？おもたせに大変喜ばれているブランドたまごの詰め合わせをぜひご体験くださいませ。

たまごかけごはんの向こう側に行けるお醤油も本数限定で販売します。日本たまごかけごはん研究所公式醤油1本1,200円（税込）。日本たまごかけごはん研究所公式オンラインショップhttps://japantkg.theshop.jp公式Xhttps://twitter.com/jtkgl2公式Instagramhttps://www.instagram.com/japantkg.labo公式LINEアカウントhttps://lin.ee/GNlC9Itv