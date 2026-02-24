こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
はじめての機械学習は、この一冊から！『じわじわわかる機械学習 データ分析・アルゴリズムのなかみ』Amazonで予約受付中
2026年4月9日（木）より書店・オンラインで販売開始
音声解析AI「MiiTel（ミーテル）」を開発・提供する株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区）取締役/リサーチディレクター 橋本 泰一の著書『じわじわわかる機械学習 データ分析・アルゴリズムのなかみ』が2026年4月9日（木）に株式会社インプレスより発売されます。
Amazonにて予約注文を受け付けています。https://amzn.asia/d/05UVTu0L
はじめての機械学習は、この一冊から！数学が苦手な学生や新人エンジニアでもスラスラ読める機械学習の超入門書
生成AIの急速な発展により、機械学習への関心も高まっています。しかし、いざ学ぼうと専門書を手に取ると、複雑な数式やプログラミングコードに圧倒され、挫折してしまう人も少なくありません。
本書は、数式なし・図解中心で機械学習の「なぜ？」と「しくみ」がスッとわかる超入門書です。
教師あり・教師なし学習の基本から、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、強化学習までを一冊で俯瞰でき、数学やプログラミングが苦手でも、機械学習の全体像を無理なく理解できます。
これからAIを学びたい高校生・学生・新人エンジニアに最適な最初の一冊です。
下記のような方に特におすすめです
これからAIや機械学習を学び始めたい、高校生・学生・新人エンジニア
DX推進やデータ活用の現場で、機械学習について全体像を把握したいビジネスパーソン
図解を中心に機械学習の基本を一冊で俯瞰したい方
■目次
第1章 機械学習とは？
第2章 機械学習の手順
データの準備と前処理 / 特徴量エンジニアリング / データ分割 / モデルの評価
第3章 教師あり学習
k近傍法 / 線形回帰 / ロジスティック回帰 / サポートベクターマシン / ナイーブベイズ / 決定木 /
ランダムフォレスト / 勾配ブースティング
第4章 ニューラルネットワーク
単純パーセプトロン / 多層パーセプトロン / ディープラーニング / 活性化関数 /
最適化アルゴリズム /正則化と正規化
第5章 教師なし学習
k平均法 / 階層クラスタリング / DBSCAN / 主成分分析 / t-SNE
第6章 強化学習
Q学習 / 深層Q学習
■書籍情報
タイトル：『じわじわわかる機械学習 データ分析・アルゴリズムのなかみ』
著者：橋本 泰一
出版社：株式会社インプレス
発売日：2026年4月9日（木）
定価：2,860円（本体 2,600円＋税10%）
発売場所：全国書店
Amazon:https://amzn.asia/d/0iFHFd7L
ISBN：978-4295024224
■著者コメント
昨今、生成AIの話題が尽きない一方で、その中身を理解しようとすると、急に難しさを感じる方も多いのではないでしょうか。本書は「機械学習って、結局のところ何をしているの？」といった疑問に、あえて数式を使わず、親しみやすい図解を通じて、頭の中で『じわじわ』と納得しながら読み進められる一冊として執筆しました。 数学が苦手でも、プログラミングを知らなくても、概念を正しく捉えることができれば、最新のAIニュースもエンジニアとの会話も、驚くほどクリアに見えるようになります。勉強という肩肘を張った感覚ではなく、新たな視点を得る読み物として、機械学習の奥深い世界を楽しんでいただければ幸いです。
■著者プロフィール
橋本 泰一（はしもと たいいち）
2002年東京工業大学 大学院情報理工学研究科 計算工学専攻 博士課程修了。博士（工学）。2002年より東京工業大学 助手および特任助教授（特任准教授）として自然言語処理の研究に従事。2012年よりグリー株式会社、2014年よりLINE株式会社に在籍。ビッグデータ分析プラットフォームやスマートスピーカーを開発。2021年より株式会社RevCommで、AI技術を利用した音声認識、音声合成、対話解析の研究をリード。順天堂大学 健康データサイエンス学部 客員教員として「機械学習」および「人工知能」の講義を担当。情報処理学会、人工知能学会、言語処理学会、音響学会、各会員。
著作実績に『データ分析のための機械学習入門 〜Pythonで動かし、理解できる、人工知能技術〜』（SBクリエイティブ）、監修実績に『ゼロからわかるITほんき入門＋マンガ 生成AIのなかみ』（インプレス）がある。
■株式会社RevCoｍm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
