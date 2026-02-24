(株)コラントッテが契約するフィギュアスケーターとファンの「夢」をつなげる！

フィギュアスケーターズ応援キャンペーンを開始

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、「フィギュアスケーターズ応援キャンペーン2026 ～夢をつなぐ～」を実施いたします。

コラントッテは、長年にわたりフィギュアスケート選手をサポートしています。プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんをはじめ、ミラノ・コルティナ五輪で団体金メダルを獲得したイリア・マリニン選手、団体銀メダル、2大会連続個人銀メダル獲得の鍵山優真選手、友野一希選手、山本草太選手、島田高志郎選手、三浦佳生選手、中田璃士選手とアドバイザリー契約をしております。

本キャンペーンでは、3つの豪華プレゼントをご用意しており、2026年2月24日（火）から3月22日（日）の期間中にコラントッテオフィシャルショップ及びコラントッテ公式オンラインストアにて、コラントッテ製品を22,000円（1会計・税込み）以上お買い上げいただいた方から抽選でプレゼント。また、ご応募いただいた全員に特別トークイベントのライブ配信も実施いたします。

購入者限定キャンペーン

購入者様限定で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。期間中にコラントッテ製品22,000円（1会計・合算税込）をご購入いただき、コラントッテ公式LINEよりご応募いただけます。

【対象商品】コラントッテ 全商品

【対象店舗】コラントッテオフィシャルショップ及びコラントッテ公式オンラインストア

※上記対象店舗以外のご購入では本キャンペーンの対象となりません。

※コラントッテ公式楽天市場店、コラントッテ公式Yahoo!店、Amazonコラントッテ公式ストアは対象外となります

【キャンペーン応募期間】2026年2月24日（火）～ 2026年3月24日（火）23：59

（レシート有効期間2026年2月24日（火）～2026年3月22日（日））







【賞品・当選者数】

・A賞 特別トークイベントご招待 500名様

2026年5月9日（土）東京都内で実施。コラントッテ契約スケーターたちが一堂に集まる滅多に観られない一大イベント

トークショーを中心にファンの皆様と心がつながるお楽しみ企画盛りだくさん！

出演予定選手：宇野昌磨、友野一希、山本草太、島田高志郎、中田璃士、鍵山優真、三浦佳生

※イリア・マリニン選手の出演はございません。

※出演者は予告なく変更になる可能性がございます。







・B賞 コラントッテオリジナル フィギュアスケーターズフォトブック 500名様

演技中の写真から撮りおろし写真まで選手の魅力が詰まったフォトブックをコラントッテがオリジナルで作成しました。この機会でしか手に入らない貴重な1冊です。







・C賞 メールでもらえる！500円分QUOカードPay 100名様

全国の身近なお店で使え、スマートフォンの画面を開いてレジで見せるだけ！もらって嬉しいQUOカードPayをご用意しました！







【キャンペーン詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/campaign/figure-stars2026

A賞 特別トークイベント

【日時】2026年5月9日（土） 13時～

【場所】東京都内

【内容】トークショー、他

【形式】抽選で500名様：リアルイベントにご招待

応募者全員：オンライン（ライブ配信型）

※応募賞品問わず

イベントの開催場所及び集合時間、注意事項等の詳細は当選者へLINEトークメッセージにてご連絡いたします。

本イベントはフリー観覧での開催は実施しません。

キャンペーン参加特典

特別トークイベント/ライブ配信視聴URL

特別トークイベントのライブ配信視聴URLをもれなくプレゼント！

イベント配信の案内は、応募受付後、2026年4月中旬頃に登録LINEトークメッセージにお送りします。

※ライブ配信視聴の際には高速で安定した光回線やwi-fi等のインターネット回線が必要です。

※応募内容に不備がある場合は無効となります。

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

