【銀座 蔦屋書店】「美の刻印 ―過去・現在・未来を紡ぐアート展―」を2月20日（金）より開催。時代と国境を越え、日本画・洋画の巨匠から現代作家まで多彩な表現が集結。

















概要



2025年2月に続き、2 回目の開催となる本展では、前回と同様「時」をテーマに、大正・昭和期の日本画壇、洋画壇を彩ってきた巨匠たち、日本近代美術の礎を築いた作家群、世界を魅了したエコール・ド・パリの画家たちに加え、現代日本画家、洋画家、さらに国内外のコンテンポラリーアーティストまで、時代と国境を超えた多彩な表現が一堂に会します。



油彩画、日本画、水彩画、ドローイング、版画など、技法も表現も異なる作品の数々は、それぞれの時代に生きた作家たちの思想や美意識を刻み込み、過去から現在、未来へと連なる美術史の流れを立体的に浮かび上がらせます。また今回は、協同組合美術商交友会が「池袋アートギャザリング公募展（IAG AWARDS 2025）」で選抜、「交友会賞」に入選した作家、辻本大樹の作品群も展示します。過去・現在・未来へと連なり、刻まれてきた「美」の軌跡を辿りながら、時を超えるアート鑑賞のひとときをお楽しみください。



取り扱い作家名（五十音順）｜池永康晟、磯江毅、上村松園、岡本太郎、草間彌生、ジュリアン・オピー、東郷青児、バンクシー、パブロ・ピカソ、藤田嗣治、ベルナール・ビュッフェ、松谷武判、三島喜美代、横山大観、ロッカクアヤコ 等















左から、三島喜美代《Work13-GS1》セラミック,スクリーンプリント,彩色,鉄,910×70×570mm（2012）、岡本太郎《夜の樹》紙,シルクスクリーン,990×720mm（1962）、ロッカクアヤコ《Untitled》キャンバス,アクリル,1305×1620mm（2006）















作品販売について



会場展示作品は、2 月20 日（金）11：00より受付開始。



プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。



展覧会詳細



「美の刻印 ―過去・現在・未来を紡ぐアート展―」



会期｜2026年2 月20 日（金）〜3 月9 日（月）



時間｜11：00〜20：00 ※最終日のみ18時閉場



会場｜銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM（イベントスペース）



主催｜銀座 蔦屋書店



協力｜協同組合美術商交友会



入場｜無料



お問い合わせ｜03-3575-7755（営業時間内）/info.ginza@ccc.co.jp



銀座 蔦屋書店（東京都中央区、GINZA SIX 6F）では、2026 年2 月20 日（金）から3 月9 日（月）まで、「美の刻印 ―過去・現在・未来を紡ぐアート展―」をGINZA ATRIUM にて開催します。オープニングレセプション｜2026年2月20日（金）18：00〜20：00どなたでもご参加いただけます。