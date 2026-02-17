こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【銀座 蔦屋書店】「美の刻印 ―過去・現在・未来を紡ぐアート展―」を2月20日（金）より開催。時代と国境を越え、日本画・洋画の巨匠から現代作家まで多彩な表現が集結。
銀座 蔦屋書店（東京都中央区、GINZA SIX 6F）では、2026 年2 月20 日（金）から3 月9 日（月）まで、「美の刻印 ―過去・現在・未来を紡ぐアート展―」をGINZA ATRIUM にて開催します。
概要
2025年2月に続き、2 回目の開催となる本展では、前回と同様「時」をテーマに、大正・昭和期の日本画壇、洋画壇を彩ってきた巨匠たち、日本近代美術の礎を築いた作家群、世界を魅了したエコール・ド・パリの画家たちに加え、現代日本画家、洋画家、さらに国内外のコンテンポラリーアーティストまで、時代と国境を超えた多彩な表現が一堂に会します。
油彩画、日本画、水彩画、ドローイング、版画など、技法も表現も異なる作品の数々は、それぞれの時代に生きた作家たちの思想や美意識を刻み込み、過去から現在、未来へと連なる美術史の流れを立体的に浮かび上がらせます。また今回は、協同組合美術商交友会が「池袋アートギャザリング公募展（IAG AWARDS 2025）」で選抜、「交友会賞」に入選した作家、辻本大樹の作品群も展示します。過去・現在・未来へと連なり、刻まれてきた「美」の軌跡を辿りながら、時を超えるアート鑑賞のひとときをお楽しみください。
取り扱い作家名（五十音順）｜池永康晟、磯江毅、上村松園、岡本太郎、草間彌生、ジュリアン・オピー、東郷青児、バンクシー、パブロ・ピカソ、藤田嗣治、ベルナール・ビュッフェ、松谷武判、三島喜美代、横山大観、ロッカクアヤコ 等
作品販売について
会場展示作品は、2 月20 日（金）11：00より受付開始。
プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
展覧会詳細
「美の刻印 ―過去・現在・未来を紡ぐアート展―」
会期｜2026年2 月20 日（金）〜3 月9 日（月）
時間｜11：00〜20：00 ※最終日のみ18時閉場
会場｜銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM（イベントスペース）
主催｜銀座 蔦屋書店
協力｜協同組合美術商交友会 https://art-koyukai.com/
入場｜無料
お問い合わせ｜03-3575-7755（営業時間内）/info.ginza@ccc.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/52787-1532220213.html
オープニングレセプション｜2026年2月20日（金）18：00〜20：00
どなたでもご参加いただけます。
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp