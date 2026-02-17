英国ロンドン2026年2月16日発 -グローバル・デジタル・インフラストラクチャ企業であるColtテクノロジーサービス(本社：英国ロンドン、代表：ケリー・ギルダー(Ms. Keri Gilder), CEO、以下Colt）は本日、「AWS ヨーロッパ・データ主権クラウド」（AWS European Sovereign Cloud） の初期接続パートナーの1社として選定されたことを発表しました。これにより、Colt は 同クラウド へのセキュアで高性能な接続を自身のDedicated Cloud Access（DCA）により提供します。「AWS ヨーロッパ・データ主権クラウド」 は、厳格な主権性、及びコンプライアンス要件の達成を支援するために設計された、欧州向けの新しい独立したクラウドです。Colt の Dedicated Cloud Access ソリューションは、同クラウド への直接、かつプライベートな接続を提供します。公衆インターネットを経由せず、Colt のデジタル・インフラのみでトラフィックを転送させることで、企業は重要なクラウド・アプリケーションにおいて、より高いパフォーマンス、低遅延、強化されたセキュリティを実現することが可能です。データ主権は、2026年以降の企業にとって最重要テーマとなっています。ある調査では、回答した欧州企業の84％がデータ主権を戦略的優先事項と考えており、70％が「過去1～2年でその重要性が大幅に高まった」と回答しています。これは GDPR や EU Data Act など、規制要件が厳格化している為です。また別の調査では、データ主権に関する懸念がクラウド導入の妨げとなっており、63％が「クラウド採用の最大の障壁」と回答しています。Colt テクノロジーサービス の製品担当バイス・プレジデントである ピーター・コペン（Mr. Peter Coppens）は次のように述べています。「企業は、規制遵守、セキュリティ、データ保護に関して複雑な課題に直面しています。データ主権クラウドへの安全でセキュアなアクセスは、シンプルで柔軟であるべきであり、複雑性を更に高めるものであってはなりません。Colt の Direct Cloud Access ソリューションは、企業を支援し、選択肢を広げ、柔軟性を提供し、データを安全に保つことに貢献します。」Colt の Direct Cloud Access を選択することで、企業は以下のメリットを享受できます：• パブリック、プライベート、及びデータ主権（ソブリン）クラウドにまたがる強力なパートナー・エコシステム• ハイパースケーラー、及びデータ主権クラウド・プラットフォーム双方への接続実績• ファイバー、ソリューション、オーケストレーション、及びサービス提供までのフルスタック所有• 欧州全域に広がる独自のファイバー、及びクラウド PoP（Point of Presence）• 顧客の個別ニーズに応える幅広いクラウド接続ポートフォリオ• 各国オフィスと現地の営業・オペレーション担当者によるサポートColt の Dedicated Cloud Access の詳細はこちらをご覧ください。―――――――――――――Colt テクノロジーサービスについて：Coltは、グローバルAIエコノミーを支える、卓越したデジタル・インフラストラクチャを所有・運用し、社会をつなぎ、コミュニティを築き、人々の生活を変革する企業です。欧州、アジア、北米で活躍する数千名の社員が、「お客様にとって全ての体験をシームレスに」という共通の思いを持って取り組んでいます。お客様やパートナーは、大陸をまたぎ海を越えるネットワークで提供される、Coltの受賞歴あるファイバー・インフラ、デジタル・プラットフォーム、セキュリティ・ソリューションを選択しています。Coltは欧州最大のB2B通信事業者であり、40カ国以上を接続し、32,000の商用ビル、275以上のPoP、12のケーブル陸揚げ局を結び、8つの海底ケーブル・システムを管理しています。また、世界で最も相互接続されているネットワークであるAS3356を共同運用しています。Coltは30年以上前にロンドンで設立され、公平性、包含性、社会正義の価値観に基づき、非上場企業として運営されています。社会課題と持続可能性への強いコミットメントで知られ、あらゆる活動の中心に「お客様・コミュニティ・従業員に想像を超える結果をもたらす、“無理なくつながる世界”の創造」という目的を掲げています。詳しくは www.colt.net/ja/ をご覧頂くか、LinkedIn、Instagram、TikTok、Facebook、YouTube のコミュニティにご参加ください。