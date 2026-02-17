こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
はんぺんあられにフレーバー品が登場「はんぺんあられ 磯／海老」3月2日（月）より新発売
紀文では、切らずにそのまま料理に取り入れられる「はんぺんあられ 磯」「はんぺんあられ 海老」を3月2日（月）より東北〜中部エリア※で新発売いたします。
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
※「はんぺんあられ 海老」のみ、北海道エリアでスポット販売を予定
【商品概要】
■商品名： はんぺんあられ 磯
■内容量： 50g
■希望小売価格： 200円（税込）
【商品概要】
■商品名： はんぺんあられ 海老
■内容量： 50g
■希望小売価格： 200円（税込）
