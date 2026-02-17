はんぺんあられにフレーバー品が登場「はんぺんあられ 磯／海老」3月2日（月）より新発売

　紀文では、切らずにそのまま料理に取り入れられる「はんぺんあられ 磯」「はんぺんあられ 海老」を3月2日（月）より東北〜中部エリア※で新発売いたします。

※「はんぺんあられ 海老」のみ、北海道エリアでスポット販売を予定


https://digitalpr.jp/table_img/2636/128320/128320_web_1.png







【商品概要】

■商品名： はんぺんあられ 磯

■内容量： 50g

■希望小売価格： 200円（税込）




■商品名： はんぺんあられ 海老

■内容量： 50g

■希望小売価格： 200円（税込）




本件に関するお問合わせ先

＜この資料に関する問い合わせ先＞

株式会社紀文食品　広報室　　

TEL：03-6847-1605　 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp

※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください