¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×ÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤òÈ¯É½
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸»þÂå¤Î²ÝÂê¡Ö¥ß¥¹¡¦Ëü°ú¤¡×¤òËÉ¤®¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë
2/18¡Á20¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ç½éÈäÏª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ¹¨Êå¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¥¹¥¥ã¥ó»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢½ÅÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¥¹¥¥ã¥ó»þ¤Ë¥ß¥¹¡¦ÉÔÀµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£TERAOKA¤Î¡ÊÊñÁõ¡Ë·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÆù¡¦Á¯µû¡¦ÁÚºÚ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×¤ò¤âËÉ¤°¡¢À¤³¦½é¢¨1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×¡Ê»û²¬Àº¹©¥Ö¡¼¥¹¡Ú8-402¡Û¡Ë¤Ë¤Æ¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½éÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¬³ÈÂç¤·¡¢º£¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÇã¤¤ÊªÊýË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÏ³¤ì¤Ê¤É¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥ß¥¹¡¢Ëü°ú¤¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÅ½¤êÂØ¤¨Åù¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¡¢¸íÀº»»¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â»¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á²áÅÙ¤Ê´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²÷Å¬¤ÊÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TERAOKA¤Î¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡ÖHappySelf (G3)¡×¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°Âæ¤Ë·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÅÐÏ¿½ÅÎÌ¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×ÎÌ¤µ¤ì¤¿½ÅÎÌ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÀµ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¤·¾¦ÉÊ¤òÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤ÉÔÀµ¤ä¡¢°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÅ½¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÔÀµ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦½é¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×ÂÐºö¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡¡Å¹ÊÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¤ä¼«¼Ò¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊñÁõ¤µ¤ì¤¿ÀºÆù¡¦Á¯µû¡¦ÁÚºÚ¤Ê¤É¡¢½Å¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Ï½ÅÎÌ¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¡¦ÉÔÀµÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·×ÎÌ´ï¡ÊÊñÁõ·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¡Ë¤Ç·×ÎÌ¡¦ÃÍÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¸ÄÊÌÈÖ¹æ¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯ID¡×¤òÉÕÈÖ¤·¡¢¸ÄÉÊ½ÅÎÌ¤ò´ÉÍý¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É²½¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¸¤ØÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×ÂÐºö¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î½ÅÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÅëºÜ¤Î¤Ï¤«¤ê¤Ç·×ÎÌ¤·¤¿½ÅÎÌ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÁÆÍøÎ¨¤Î¹â¤¤À¸Á¯¡¦ÁÚºÚ¾¦ÉÊ¤ÎÉÔÀµ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯ID¡×¤Ë¤è¤ë¸ÄÉÊ½ÅÎÌ¤ÎÏ¢·È¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸¤Ç¤âÆ±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¡ÖShop&Go ¤Ï¤«¤ê¥«¡¼¥È¡×
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸¡ÖShop&Go¡×¤Ï¡¢¾®ÇäÅ¹Æâ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥»¥ë¥Õ¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£TERAOKA¤Ï¡ÖShop&Go¡×¤Ë¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖShop&Go ¤Ï¤«¤ê¥«¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖShop&Go¡×ÀìÍÑ¤ÎÇã¤¤Êª¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¾åÃÊ¡¦²¼ÃÊ¤Î¤«¤´Æâ¤Î½Å¤µ¤òÎÌ¤ë·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¡£¾¦ÉÊÅêÆþ¤ò½ÅÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ÃÎ¤·¡¢¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥¹¥¥ã¥ó¤»¤º¤«¤´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë½ÅÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤«¤´¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê²èÌÌ¾å¤Ë³ÎÇ§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯ID¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÄÉÊ½ÅÎÌ¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÎÇ§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¾¦ÉÊÅêÆþ»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Àº»»µ¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Àº»»µ¡¤¬½¾¶È°÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤«¤é¤âÅ¹ÊÞ¤«¤é¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤«³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖShop&Go ¤Ï¤«¤ê¥«¡¼¥È¡×
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¡¾å»³¡¦ÎëÌÚ
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹© ¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý¡¡TEL: 0120-37-5270¡ÊÊ¿Æü9:30¡¾17:30¡Ë
2/18¡Á20¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ç½éÈäÏª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ¹¨Êå¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¥¹¥¥ã¥ó»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢½ÅÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¥¹¥¥ã¥ó»þ¤Ë¥ß¥¹¡¦ÉÔÀµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£TERAOKA¤Î¡ÊÊñÁõ¡Ë·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÆù¡¦Á¯µû¡¦ÁÚºÚ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×¤ò¤âËÉ¤°¡¢À¤³¦½é¢¨1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸
¢¨1 Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£¥Ñ¥Ã¥¯ÊñÁõ¾¦ÉÊ¤Î·×ÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ÄÉÊ´ÉÍý¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤Î·×ÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤È¾È¹ç¤·¤ÆÉÔÀµ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¡£
¢£¾ÃÈñ¼Ô¤â¤ªÅ¹¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ò³«È¯
¢£¾ÃÈñ¼Ô¤â¤ªÅ¹¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ò³«È¯
¡¡¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¬³ÈÂç¤·¡¢º£¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÇã¤¤ÊªÊýË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÏ³¤ì¤Ê¤É¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥ß¥¹¡¢Ëü°ú¤¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÅ½¤êÂØ¤¨Åù¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¡¢¸íÀº»»¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â»¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á²áÅÙ¤Ê´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²÷Å¬¤ÊÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TERAOKA¤Î¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡ÖHappySelf (G3)¡×¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°Âæ¤Ë·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÅÐÏ¿½ÅÎÌ¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×ÎÌ¤µ¤ì¤¿½ÅÎÌ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÀµ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¤·¾¦ÉÊ¤òÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤ÉÔÀµ¤ä¡¢°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÅ½¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÔÀµ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦½é¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×ÂÐºö¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡¡Å¹ÊÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à¤ä¼«¼Ò¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊñÁõ¤µ¤ì¤¿ÀºÆù¡¦Á¯µû¡¦ÁÚºÚ¤Ê¤É¡¢½Å¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Ï½ÅÎÌ¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¡¦ÉÔÀµÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·×ÎÌ´ï¡ÊÊñÁõ·×ÎÌÃÍÉÕµ¡¡Ë¤Ç·×ÎÌ¡¦ÃÍÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¸ÄÊÌÈÖ¹æ¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯ID¡×¤òÉÕÈÖ¤·¡¢¸ÄÉÊ½ÅÎÌ¤ò´ÉÍý¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É²½¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¸¤ØÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×ÂÐºö¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î½ÅÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÅëºÜ¤Î¤Ï¤«¤ê¤Ç·×ÎÌ¤·¤¿½ÅÎÌ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÁÆÍøÎ¨¤Î¹â¤¤À¸Á¯¡¦ÁÚºÚ¾¦ÉÊ¤ÎÉÔÀµ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯ID¡×¤Ë¤è¤ë¸ÄÉÊ½ÅÎÌ¤ÎÏ¢·È¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸¤Ç¤âÆ±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¡ÖShop&Go ¤Ï¤«¤ê¥«¡¼¥È¡×
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥ì¥¸¡ÖShop&Go¡×¤Ï¡¢¾®ÇäÅ¹Æâ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥»¥ë¥Õ¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£TERAOKA¤Ï¡ÖShop&Go¡×¤Ë¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖShop&Go ¤Ï¤«¤ê¥«¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖShop&Go¡×ÀìÍÑ¤ÎÇã¤¤Êª¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¾åÃÊ¡¦²¼ÃÊ¤Î¤«¤´Æâ¤Î½Å¤µ¤òÎÌ¤ë·×ÎÌ´ï¤òÅëºÜ¡£¾¦ÉÊÅêÆþ¤ò½ÅÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ÃÎ¤·¡¢¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÀµ¤·¤¯¥¹¥¥ã¥ó¤»¤º¤«¤´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë½ÅÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤«¤´¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê²èÌÌ¾å¤Ë³ÎÇ§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯ID¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÄÉÊ½ÅÎÌ¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥¥ã¥óÈô¤Ð¤·¡×¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÎÇ§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¾¦ÉÊÅêÆþ»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Àº»»µ¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Àº»»µ¡¤¬½¾¶È°÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤«¤é¤âÅ¹ÊÞ¤«¤é¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤«³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖShop&Go ¤Ï¤«¤ê¥«¡¼¥È¡×
¡¡TERAOKA¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é100Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤«¤ê¡×¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢Î®ÄÌ¾®ÇäÅ¹¸þ¤±µ¡´ï¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤âÎ®ÄÌ¾®ÇäÅ¹¤È¾ÃÈñ¼Ô¤È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ ÉÊ Ì¾¡§ ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù
È¯ÇäÍ½Äê¡§ 2026Ç¯5·îÍ½Äê
¢£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×³µÍ×
¼çºÅ ¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ
²ñ´ü ¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10¡§00¡Á17¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì ¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» Á´´Û
ÆâÍÆ ¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÎ®ÄÌ¶È³¦¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ
URL ¡§https://www.smts.jp/jp/index.html
»û²¬Àº¹©¥Ö¡¼¥¹¡§8¥Û¡¼¥ë 8-402
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ ÉÊ Ì¾¡§ ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤Ï¤«¤ê¥»¥ë¥Õ¡Ù
È¯ÇäÍ½Äê¡§ 2026Ç¯5·îÍ½Äê
¢£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼2026¡×³µÍ×
¼çºÅ ¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ
²ñ´ü ¡§2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10¡§00¡Á17¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì ¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» Á´´Û
ÆâÍÆ ¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÎ®ÄÌ¶È³¦¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ
URL ¡§https://www.smts.jp/jp/index.html
»û²¬Àº¹©¥Ö¡¼¥¹¡§8¥Û¡¼¥ë 8-402
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¡¾å»³¡¦ÎëÌÚ
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹© ¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý¡¡TEL: 0120-37-5270¡ÊÊ¿Æü9:30¡¾17:30¡Ë