¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ë Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°100¡Ê2025Ç¯1·î¡¦12·îÈæ³Ó¡Ë
¾å¾ºÎ¨ 1 °Ì¡Ö»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡×¤Ï+43.93%(+872 Ëü±ß)¤Ç¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤âÌó 4.6 ÇÜ¤ËÁý²Ã
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¯¥¤¥ó·ï¿ô¤ÏÅìµþÅÔ¤¬²£¤Ð¤¤¤Ç¼ó°Ì¡¢ºë¶Ì¤Ï 12 ·ï(+4)¡¢°¦ÃÎ¤Ï 2 ·ï(-6)¤ÈÂçÉý¸º¾¯
¡¡¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢ ¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È ¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢Ëè·î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê*1 ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦Áê¾ì¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤êÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÄ´ºº¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤· ¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤È12·î¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥° TOP100¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°_¥È¥Ô¥Ã¥¯
1°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡×¤Ï2025Ç¯Ã±Ç¯¤Æ゙+43.93%(+872Ëü±ß)¤È¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥Õ゚¡£²Á³Ê¤Ï2,858Ëü±ß¤Þ¤Æ゙¾å¤«゙¤ê¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤â 55 ·ï¤«¤é 251 ·ï¤ÈÌó 4.6 ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£
15°ÌÃæ10¼«¼£ÂÎ¤«゙ÅìµþÅÔ¤Æ゙¡¢ÅÔ¿´¤Ï¡Ö¿¤Ò゙³Û¡×¤«゙ÆÍ½Ð¡£3°Ì¡ÖÀéÂåÅÄ¶è¡×¤Ï+39.98%¤Æ゙+5,703Ëü±ß(Ç¯ËöÌó 2.0 ²¯±ß)¡¢9 °Ì¡Ö¹Á¶è¡×¤â+24.86%¤Æ゙+4,504 Ëü±ß(Ç¯ËöÌó 2.26 ²¯±ß)¡£
¿·½É¶è¤ä¹Á¶è¤Ê¤È゙¤ÎÅÔ¿´Éô¤Æ゙¤Ï¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤«゙Ç¯½é¤«¤éÌó4ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£²Á³Ê¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ì¤«゙Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
¢£ ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó·ï¿ô_¥È¥Ô¥Ã¥¯
ÅìµþÅÔ¤Ï29·ï¤ÈÁ°Ç¯Æ±¿ô¤Æ゙¡¢¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¡£
¤¿¤¿゙¤·¡¢¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÔ¿´ 23 ¶è¤Ï 21 ·ï(-1 ·ï)¤ÈÈù¸º¡£
ÂçºåÉÜ¤â13·ï¤Æ゙Á°Ç¯Æ±¿ô¤¿゙¤«゙¡¢Âçºå»ÔÃ±ÂÎ¤Æ゙¤Ï11·ï(+3·ï)¤È¿⻑¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤Ï12·ï(+4·ï)¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯Èæ¤Æ゙ºÇ¤âÁý²ÃÉý¤«゙Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤ÏÂçÉý¸º¡£
ºÇ¤â¸º¾¯¤«゙ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Æ゙¡¢8 ·ï¤«¤é 2 ·ï¤Ø(-6 ·ï)¤È¸º¾¯¤·¤¿¡£ Ì¾¸Å²°»Ô¤â 2 ·ï(-4 ·ï)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©¤Ï 11 ·ï(-4 ·ï)¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²£ÉÍ»Ô¤Ï 5 ·ï(-2 ·ï)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬2010Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡£Á´¹ñÌó16Ëü3ÀéÅï(2025Ç¯)¤Î¡ØÊª·ï³µÍ×¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Å¬ÀµÁê¾ì¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¡Ù¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎË¬Ìä¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏÌó972Ëü¿Í(2025Ç¯)¡£ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë88Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1,700¼Ò°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÊª·ï
¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¼è°ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼è°ú¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×
https://www.mansion-review.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼°X(twitter)
https://twitter.com/mansion_review
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼° instagram
https://www.instagram.com/mansion_review/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/
¢¡ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥«¥¦¥ë¡×
(¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼»öÌ³¶É´Æ½¤¡£¶È³¦´·½¬¤ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢¹âÃÍÇäµÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ)
https://www.mansion-review.jp/baikyaku/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÅç Ä¾Ìé
ÀßÎ©¡§2009Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§3,179Ëü9,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦±¿±Ä¡¢WEBÀ©ºî¡¢¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.one-of-a-kind.co.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸(Êª·ïÆÃÀß¥µ¥¤¥È)À©ºî¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óPress¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿(¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¿ÞÌÌ½¸¡¦²Á³ÊÉ½)¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMDL¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³Æ¼ï¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÀÐÀî¡¢Ìî¸ý
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
TEL: 03-6432-0498¡¡FAX: 03-6432-0499 ¡¡E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ç¿¶¤ê¤«¤¨¤ëÁ´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥° 100¡Ê2025Ç¯1·î¡¦12·îÈæ³Ó¡Ë
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=263
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
https://www.mansion-review.jp/
¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
https://www.one-of-a-kind.co.jp/
