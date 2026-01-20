舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間限定で、アフタヌーンティービュッフェ「Valentine’s Day」を開催いたします。チョコレートの魅力を堪能できるおひとり様1台のデザートスタンドと、バレンタインの雰囲気を盛り上げるピンク色をまとったセイボリーの数々をビュッフェスタイルで楽しめる新感覚アフタヌーンティーです。年に一度のバレンタインデー。自分へのプレゼントに、大切な方と一緒に、甘い香りに包まれてバレンタインムード一色のティータイムをお楽しみください。

チョコレートを贅沢に使用したスイーツの数々

おひとり様につき1台ご提供のデザートスタンドは、それぞれに最適なチョコレートを選び、多彩な素材を巧みに取り入れたスイーツが勢ぞろい。マロンクリームに酸味とフルーティーさを併せ持つコクのあるドミニカ産カカオを使用した「モンブランショコラマロン」をはじめ、ナッツの香りが香ばしいクーベルチュールチョコレートを挟んだ「エクレアショコラ」や、しっとり食感の中にほんのりと柑橘香る「テリーヌショコラ」、チョコレート尽くしの「バレンタインショコラパフェ」などが並びます。

バレンタインにぴったりのかわいらしいセイボリー

ビュッフェ形式で楽しめるセイボリーには、バターの香りが口いっぱいに広がるクロワッサンに、柔らかくしっとりと仕上げたローストビーフを挟んだ「ローストビーフのクロワッサンサンド」をはじめ、ピンク色の見た目も可愛らしい「ひき肉と赤玉葱ピクルスの小さなタルト」、「パテドカンパーニュと赤色のサワークラウトのカナッペ」などお好みのセイボリーをお好きな分だけご堪能いただけます。

フランスの美しい街並みをイメージした ファンタジーダイニング ソレイユ

会場は、伝統的な風情が息づく美しい街並みの活気あるマルシェをイメージしたファンタジーダイニング ソレイユ。わくわくする気持ちと居心地のよさが調和する心温まるひとときを演出いたします。

アフタヌーンティービュッフェ「Valentine's Day（バレンタインデー）」概要

期間：2026年2月14日（土）・15日（日）会場：ファンタジーダイニング ソレイユ（2階）時間：12：30～16：00（最終入店 15：00）料金：大人（13才以上） 5,800円〈4才～小学生までのお子様対象 特別料金〉セイボリービュッフェのみ 2,500円※インターネット予約は２日前までの受付です。 以降はお電話にてご予約ください。（前日の15時まで承ります）※表示料金はサービス料込・税金込です。※画像はイメージです。

https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/valentinesday.htmlInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/maihamaviewhotel//

アフタヌーンティービュッフェ「Valemtine's Day」メニュー

■デザートスタンド・モンブランショコラマロン・いちごチョコレートショートケーキ・生チョコロールケーキ・エクレアショコラ・ショコラマカロン・キャラメルショコラパウンドケーキ・ギモーヴ・フランボワーズ・テリーヌショコラ・カヌレ・バレンタインショコラパフェ・はちみつ柚子ボンボンショコラ※デザートスタンドのスイーツはビュッフェ対象外です。■ビュッフェメニュー〈セイボリー〉・ローストビーフのクロワッサンサンド・パテドカンパーニュと赤色のサワークラウトのカナッペ・クスクスとアナゴの押し寿司・ひき肉と赤玉葱ピクルスの小さなタルト・サーモンとサワークリームのクレープロール・海老と紫大根のレモンマリネ・バーニャカウダ・生ハムとモッツァレラチーズとトマトのサラダ・ジャガイモのスープ・サラダ各種〈スイーツ〉・カカオパルプジュレ・カカオニブスコーン・ギモーヴ・フランボワーズ・ホテル特製スイーツ各種■ソフトドリンクバー

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。東京ディズニーリゾート®内に位置しており、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®へのアクセスに大変便利です。