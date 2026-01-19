【新素材・先端素材／金型】各分野の最新技術を気軽に学べる19社合同のオンラインセミナーイベントを開催 2月3日(火)～2月5日(木)に全28コンテンツを配信
株式会社松井製作所(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松井 宏信)が主催する、企業合同オンラインセミナーイベントWebinar Weekを2026年2月3日(火)～2月5日(木)にかけて開催します。昨年反響の大きかった「次世代金型技術 Webinar Week」「新素材・先端素材 Webinar Week」を今年も同時開催。食品・飲料・医薬・化粧品業界、成形・金型・原材料メーカー、自動車・家電・IT機器製造業など、幅広い業界の方にとって有益な情報を凝縮して配信します。
新素材・先端素材／次世代金型技術
■開催概要
開催期間： 2026年2月3日(火)～5日(木)
実施形態： Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー
1コンテンツ25分
興味のあるコンテンツのみを選んで視聴可能
※要視聴登録
視聴登録時にはイベントサイト記載の招待コードをご使用ください。
視聴料 ： 無料
申込方法： 下記ページよりお申込みください
イベントサイト
https://webinarweek.net/ww/202602NextG/home/PR
事業主体： 運営委託先
株式会社松井製作所(Andon Webinar Week事業部)
株式会社まなれぼ
◆ 新素材・先端素材 Webinar Week：持続可能な製品開発のヒント
高耐熱・低誘電・高撥水性を兼ね備えた新しいポリオレフィンや、環境負荷の低い射出成形技術など、高機能で持続可能な製品開発に役立つ情報をお届けします。また、自動車やモビリティ分野にも関連する最新の素材や設計ソリューションを取り上げ、樹脂材料の可能性を広げる知見を提供します。
◆次世代金型技術 Webinar Week：生産効率と精度向上を実現
金型の自動加工システムや、離型剤を使用せずに成形を行う技術、さらには3D造形技術を活用した金型製作の効率化など、成形・加工の最前線を学べるセッションが揃っています。また、樹脂流動解析を用いた精密成形の手法など、より高度な製造プロセスの最適化に役立つ情報を配信します。
食品・飲料・医薬・化粧品業界、成形・金型・原材料メーカー、自動車・家電・IT機器製造業など、幅広い業界の方にとって有益な情報が得られる機会です。
各ウェビナーの受講者数には制限がございますので、お早めにご予約ください。ウェビナーはいくつでも受講予約が可能です。詳しい予約方法は、下記イベントサイトをご参照ください。
▼イベントサイト
■登壇企業 ※順不同
◆ 新素材・先端素材 Webinar Week(6社)
エムスケミー・ジャパン株式会社、大塚化学株式会社、
興人フィルム＆ケミカルズ株式会社、株式会社TBM、
ポリプラスチックス株式会社、株式会社松井製作所
◆ 次世代金型技術 Webinar Week(15社)
Spiral Logic Ltd.、株式会社旭プレシジョン、
大塚化学株式会社、株式会社環境機能設備、株式会社コスメック、
株式会社十王、株式会社新日本テック、株式会社セイロジャパン、
タクセル株式会社、ハスキー株式会社、株式会社不二製作所、
株式会社プラモール精工、ブルーエンジニアリング株式会社、
ミネベアミツミ株式会社、株式会社松井製作所
【ウェビナーテーマ】 ※一部抜粋
■ 新素材・先端素材
- 高3Dプリンタ用「チタン酸カリウム繊維」入りスーパーエンプラ材料の最新情報、応用事例紹介
- “素材”から発想するプロダクトデザイン ― 革コンパウンドKOLLAMAT(R)が生む新しい表現領域 ―
- コスト削減と環境配慮に 新素材パージ剤 LIMEX PURGE
- 二軸延伸PBTフィルムの工業／産業分野への応用～半導体・加飾・電池分野 など～
- DURAST(R) Powder (エンプラファインパウダー) 多種多様な製造方法に適用し、付加価値ある製品化をサポート
■ 次世代金型技術
- 【成形トラブルの盲点】めっき・コーティングより前に見直すべき金型下地とは- サージカットブースター法による低圧化鋳造実現に向けた試み
- 面圧を考慮した最適型締力の計算方法とその応用
- AI最適化で探る「金型に優しい」射出成形条件の見つけ方
- その成形課題、表面処理で解決できるかもしれません！ガス対策×離型性×生産性向上の新常識！
- 樹脂成形の糸ひきを防止～遮熱ハット(R)新製品(SR10Φ1.7)発表～
- 人手不足時代を乗り切る：金型段取りの“誰でも化”で、人が定着する職場へ
- 『瞬間吸引技術が切り拓く』＝次世代金型 ～ランナーエンド自然放出タイプと吸引タイプの紹介～
※テーマは変更となる可能性があります。