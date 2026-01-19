株式会社松井製作所(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松井 宏信)が主催する、企業合同オンラインセミナーイベントWebinar Weekを2026年2月3日(火)～2月5日(木)にかけて開催します。昨年反響の大きかった「次世代金型技術 Webinar Week」「新素材・先端素材 Webinar Week」を今年も同時開催。食品・飲料・医薬・化粧品業界、成形・金型・原材料メーカー、自動車・家電・IT機器製造業など、幅広い業界の方にとって有益な情報を凝縮して配信します。





新素材・先端素材／次世代金型技術





■開催概要

開催期間： 2026年2月3日(火)～5日(木)

実施形態： Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

1コンテンツ25分

興味のあるコンテンツのみを選んで視聴可能

※要視聴登録

視聴登録時にはイベントサイト記載の招待コードをご使用ください。

視聴料 ： 無料

申込方法： 下記ページよりお申込みください

イベントサイト

https://webinarweek.net/ww/202602NextG/home/PR

事業主体： 運営委託先

株式会社松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

株式会社まなれぼ









◆ 新素材・先端素材 Webinar Week：持続可能な製品開発のヒント

高耐熱・低誘電・高撥水性を兼ね備えた新しいポリオレフィンや、環境負荷の低い射出成形技術など、高機能で持続可能な製品開発に役立つ情報をお届けします。また、自動車やモビリティ分野にも関連する最新の素材や設計ソリューションを取り上げ、樹脂材料の可能性を広げる知見を提供します。





◆次世代金型技術 Webinar Week：生産効率と精度向上を実現

金型の自動加工システムや、離型剤を使用せずに成形を行う技術、さらには3D造形技術を活用した金型製作の効率化など、成形・加工の最前線を学べるセッションが揃っています。また、樹脂流動解析を用いた精密成形の手法など、より高度な製造プロセスの最適化に役立つ情報を配信します。





食品・飲料・医薬・化粧品業界、成形・金型・原材料メーカー、自動車・家電・IT機器製造業など、幅広い業界の方にとって有益な情報が得られる機会です。





各ウェビナーの受講者数には制限がございますので、お早めにご予約ください。ウェビナーはいくつでも受講予約が可能です。詳しい予約方法は、下記イベントサイトをご参照ください。





▼イベントサイト

https://webinarweek.net/ww/202602NextG/home/PR









■登壇企業 ※順不同

◆ 新素材・先端素材 Webinar Week(6社)

エムスケミー・ジャパン株式会社、大塚化学株式会社、

興人フィルム＆ケミカルズ株式会社、株式会社TBM、

ポリプラスチックス株式会社、株式会社松井製作所





◆ 次世代金型技術 Webinar Week(15社)

Spiral Logic Ltd.、株式会社旭プレシジョン、

大塚化学株式会社、株式会社環境機能設備、株式会社コスメック、

株式会社十王、株式会社新日本テック、株式会社セイロジャパン、

タクセル株式会社、ハスキー株式会社、株式会社不二製作所、

株式会社プラモール精工、ブルーエンジニアリング株式会社、

ミネベアミツミ株式会社、株式会社松井製作所









【ウェビナーテーマ】 ※一部抜粋

■ 新素材・先端素材

- 高3Dプリンタ用「チタン酸カリウム繊維」入りスーパーエンプラ材料の最新情報、応用事例紹介

- “素材”から発想するプロダクトデザイン ― 革コンパウンドKOLLAMAT(R)が生む新しい表現領域 ―

- コスト削減と環境配慮に 新素材パージ剤 LIMEX PURGE

- 二軸延伸PBTフィルムの工業／産業分野への応用～半導体・加飾・電池分野 など～

- DURAST(R) Powder (エンプラファインパウダー) 多種多様な製造方法に適用し、付加価値ある製品化をサポート





■ 次世代金型技術

- 【成形トラブルの盲点】めっき・コーティングより前に見直すべき金型下地とは- サージカットブースター法による低圧化鋳造実現に向けた試み

- 面圧を考慮した最適型締力の計算方法とその応用

- AI最適化で探る「金型に優しい」射出成形条件の見つけ方

- その成形課題、表面処理で解決できるかもしれません！ガス対策×離型性×生産性向上の新常識！

- 樹脂成形の糸ひきを防止～遮熱ハット(R)新製品(SR10Φ1.7)発表～

- 人手不足時代を乗り切る：金型段取りの“誰でも化”で、人が定着する職場へ

- 『瞬間吸引技術が切り拓く』＝次世代金型 ～ランナーエンド自然放出タイプと吸引タイプの紹介～





※テーマは変更となる可能性があります。