株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、2025年12月27日（土）から2026年1月4日（日）まで、全国のアカチャンホンポで『福袋』を数量限定で販売いたします。

「これから赤ちゃんを迎える方や、子育て中の方。すべての人に出産準備や育児を楽しんでもらいたい」そんな想いで、お得なアカチャンホンポの『福袋』をお届けいたします。





赤ちゃんのための準備品 ～新生児～



赤ちゃんに必要な基本アイテム10点をセット。

肌着・ドレスオールは綿100％でお肌にやさしく、肌着は外縫い仕様でチクチクしません。

ドレスオールは股下のボタンの留め方次第でドレスオールとプレオールの2WAYで便利。出産準備におすすめです。





生まれてすぐの赤ちゃんが身に着けるアイテムを、すべて日本製で揃えたセットです。

ご自宅用はもちろん、出産祝いなどの贈り物としても喜ばれます。





新生児～６か月頃までの赤ちゃんに必要な11アイテムがセットになっています。

本体の素材は全て綿100％。シンプルな柄で性別問わずお使いいただけます。

ご自宅用はもちろん、プレゼントにもおすすめです。

コーディネートセット

人気キャラクターたちと一緒におでかけできるコーディネートセット！









アカチャンホンポのオリジナルブランド「SiMPLE FREE」のコーディネートセット！









パジャマ

ベビー





キッズ





※120cmはオンライン・一部店舗のみの取り扱いとなります。

おもちゃ





ぷかぷか浮かぶ海の仲間の水でっぽうと

遊び方無限大のカラフルなカップセットでお風呂時間をもっと楽しもう！

※こちらはカラーがアソートとなり、掲載商品とカラーが異なる場合がございます。



