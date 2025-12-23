¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª³¤³°Î±³Ø¤Ø¤ÎÂè°ìÊâµþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¡¡¡ÖAI»þÂå¤Î"IELTS"¹¶Î¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
2026Ç¯1·î16Æü¡¡Ãæ¹âÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼ÔÂÐ¾Ý¡¢»²²ÃÌµÎÁ
³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡Öµþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹» UNSW ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à µþ¿ÊµþÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢UNSWµþÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¿Ê³Ø¡¦Î±³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¡ÖAI»þÂå¤Î¡ÈIELTS¡É¹¶Î¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¤ÏAI³èÍÑÅÙ¤¬ºÇÄã¿å½à¡©¡ª
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÀÄ¾¯Ç¯¶µ°é¿¶¶½µ¡¹½¤¬ÎáÏÂ7Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ ¡Ö¹â¹»À¸¤Î²Ê³Ø¤Ø¤Î°Õ¼±¤È³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÝÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤ÎÈæ³Ó¡Ý¡× ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ä²»³Ú¡¢³¨²è¤òºî¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö³Ø¹»²ÝÂê¤ËÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï2³ä¼å¤Ç¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î4¥«¹ñÃæºÇ¤âÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø¤Ó¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Ø½¬¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
IELTS¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹¶Î¬¤¹¤ëºÇ¿·¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð
¤³¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¿Ê³Ø¤ËÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤ë IELTS 5.5¡Á6.0¥¹¥³¥¢ ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢AI¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢IELTSÂÐºöÀìÌç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë ¡ÖIELTS TRAINER PRO¡× ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPIA¤ÎCOO¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¤Ò¤¸¤å»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢AI½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤³Ø½¬ÀïÎ¬¤ä¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼ÂÁ©Îã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¡¢³¤³°¿Ê³Ø¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£ ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖAI»þÂå¤Î¡ÈIELTS¡É¹¶Î¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×
¢£ ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á20:00
¢£ ÂÐ¾Ý¡§³¤³°Î±³Ø¤ä¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÃæ¹âÀ¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¢IELTS¤Î¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£ ¼Â»ÜÊýË¡¡§ZOOM¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦IELTS¤Î¥Æ¥¹¥È³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦É¬Í×¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦AI¥Ä¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿³Ø½¬ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦IELTS TRAINER PRO¤Î¹Ö»Õ¤¬¡¢Speaking ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø
¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§³ô¼°²ñ¼ÒPIA COOº´Æ£ ¤Ò¤¸¤å »á¡¡
¡¡¡ÊIELTS TRAINER PRO¡§https://piaenglish.co.jp/ieltstrainerpro/¡¡¡Ë
¢£ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÄÌ¿®ÎÁ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ï³Æ¼«¤Ç¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤
¢£»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡ÊIELTS TRAINER PROÄó¶¡¡Ë¡§
¡¡IELTS¡ÊSpeaking & Writing¡ËÌÏµ¼»î¸³¤ÎÌµÎÁ¼õ¸³
¡¡IELTS TRAINER PRO³Æ¥³¡¼¥¹¤ÎÆþ³Ø¶âÌµÎÁ
¢£ ¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2025/12/04/ielts_strategies/
¡Úµþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://unswglobal.kyoshin.co.jp/
2023Ç¯2·î¤Ë³«¹»¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÂç³ØÉíÂ°¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥¹¡Ê¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¡Ë¡£³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡Ê¿Ê³Ø¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂç³Øµ¡´ØUNSW College¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ó±¿±Ä¡£9¥«·î´Ö¤ÎÄó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¸½ÃÏÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø½¬¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Î¤«¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¡¢³ØÌäÅªÃÎ¼±¡¢³Æ¼ï¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Commerce¡Ê¾¦³Ø¡ËÊ¬Ìî¤ÇÍú½¤²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤Ç¿Ê³Ø¸å¡¢¼ç¤Ë¡¢·ÐºÑ³Ø¡¦·Ð±Ä³Ø¡¦¾¦³Ø¡¦¿ÍÊ¸¼Ò²ñ³Ø¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³Ø¡¦Ë¡³Ø¤Ê¤É¤ÎÀì¹¶Ê¬Ìî¤Ç¤Î³Ø»Î¼èÆÀ¤òÁÛÄê¤·±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙQSÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦19°Ì¡¢2022Ç¯ÅÙQSÀ¤³¦Âç³Ø½¢¿¦ÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï29°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ý¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡§https://unswglobal.kyoshin.co.jp/result/
¡ã³ÆSNS¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä¡¡
¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/JustGo_Kyoshin
¡¡LINE¡§https://lin.ee/oxrl4t9
UNSWµþÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡ª
¡5´üÀ¸ ¹ç³Ê¼ÂÀÓÂ®Êó
¡¡2025Ç¯12·î19Æü(¶â)»þÅÀ¤Ç¡¢5´üÀ¸¤¬Á´°÷UNSW¤Ë¹ç³Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂç³Ø¹ç³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¡¡https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2025/12/19/results-of-exam-2025/
¢´ðÁÃ±Ñ¸ì¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¡¼¥¹¡ÊFEEC¡Ë2026Ç¯4·î³«¹Ö
2026Ç¯4·î¤Ë¡ÖFEEC (Foundation English Entry Course)¡×¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Âç³Ø¿Ê³Ø¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯±Ñ¸ì¤ä¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆÃ¤ËIELTS 5.5Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥¹½¤Î»¸å¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆUNSW¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê2026Ç¯8·î³«¹Ö¡Ë¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤Ø¤Î¿ÊÏ©¤¬¤Ò¤é¤±¤Þ¤¹¡£FEEC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2025/11/19/feec_2026apl/
£UNSW College¶¨Äê¹»¤Î³È½¼
¡¡UNSW College¡Ê¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³ØÉíÂ°µ¡´Ø¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾ÌçÂç³Ø¤È¤Î¶¨Äê¤«¤é¡¢Åö¹»¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¤â¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿·¤¿¤Ê¶¨ÄêÂç³Ø¡ä
¡ÚUnited Kingdom¡Û
¡¡University of Sheffield¡ÊQS¥é¥ó¥¥ó¥°¡§92°Ì¡Ë
¡ÚHong Kong SAR, China¡Û
¡¡The University of Hong Kong¡ÊQS¥é¥ó¥¥ó¥°¡§11°Ì¡Ë
¡ÚUnited States¡Û
¡¡University of Illinois Chicago¡ÊQS¥é¥ó¥¥ó¥°¡§334°Ì¡Ë
¡¡University of Utah¡ÊQS¥é¥ó¥¥ó¥°¡§540°Ì¡Ë
¡ÚCanada¡Û
¡¡Toronto Metropolitan University¡ÊQS¥é¥ó¥¥ó¥°¡§711-720°Ì¡Ë
¡ÚIndonesia¡Û
¡¡Deakin University Lancaster University Indonesia¡¡¡ÊQS¥é¥ó¥¥ó¥°¡§[Deakin]207°Ì¡¦[Lancaster]157°Ì¡Ë
ºÇ¿·¤Î¶¨Äê¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤¢¤ëUNSW College¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2025/09/19/partnership_uni/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,081Ì¾¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§497¥«½ê¡ÊÊÝ°é±à±¿±Ä¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í´Þ¤à¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¶µ°é¤È¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
