Exein、1億ユーロを調達、新たなサイバー脅威に対応する次世代デジタル免疫システムを構築
日本・東京 -Media OutReach Newswire- 2025年12月19日 - コネクテッドデバイス向けの組み込みサイバーセキュリティーにおける欧州の主要企業であるExein ( https://www.exein.io/ )は本日、新たに1億ユーロを調達したことを発表しました。これにより2025年の調達総額は1億7000万ユーロとなります。このラウンドはBlue Cloud Ventures ( https://bluecloudventures.com/ )がリードインベスターとなり、HV Capital ( https://www.hvcapital.com/ )、Intrepid Growth Partners ( https://www.intrepidgp.com/ )、Geodesic Capital ( https://geodesiccap.com/ )、J.P.Morgan ( https://www.jpmorgan.com/global )が参加しました。
Gianni Cuozzo, Founder & CEO, Exein
世界中の企業や組織がサイバー攻撃の高まる脅威に直面し、従来の境界防御から、データが生成される場所でコネクテッドデバイスを保護する手法に移行する中で、Exeinは急速に成長しています。Exeinはハードウェアに依存しない組み込みセキュリティープラットフォームを提供し、エネルギー、医療、防衛、自動車、航空宇宙、産業オートメーション、半導体、ロボティクスといった重要市場において15億台を超えるデバイスを保護してきました。2026年第1四半期にはデバイス台数が20億台に達すると予想されており、Exeinは新たなテクノロジーを展開しています。稼働デバイスの台数は増加し、デバイスレベルのセキュリティーに関する規制要件も高まりつつあります。
アジア太平洋への事業拡大で2倍に成長
このたびの資金調達に先立ち、Exeinは2025年7月にシリーズCで7000万ユーロを調達し、北米およびアジア太平洋で事業拡大を進めており、2026年初頭には台北に新たなオフィスを開設します。今年のExeinの収益は前年比で5倍成長し、その50%近くがアジア太平洋地域における収益であり、MediatekやKontronといった主要なメーカーやチップセットプロバイダーとの連携をとおして顧客基盤を拡大しています。
当社の評価額は7月の資金調達から今回の追加調達にいたる5か月で2倍近くとなり、卓越した業績とデバイスレベルでのサイバーセキュリティーに対する需要の高まりの両方が示されています。
新たな資金により変革、M&A、次世代AIセキュリティーを推進
1億ユーロの新たな調達資金には、エクイティーとJ.P.Morganによって手配された融資枠の両方が含まれます。Exeinの資金投入先は以下のとおりです。
特にアジア太平洋および米国市場など、国際的な事業拡大を推進
2026年に欧州および米国で複数のM&Aを進める
デバイス上のAIや大規模言語モデル（LLM）をAI技術によって保護するなど、コネクテッドデバイスのための次世代の組み込みランタイムセキュリティーテクノロジーを進化させる
つながった世界のためのデジタル免疫システム
物理的な世界を標的とするサイバー攻撃が増加しており、病院や空港の閉鎖、輸送システムの混乱、サプライチェーンの妨害など影響がおよぶ中、メーカーは従来の境界防衛から、デバイスに直接組み込まれた保護対策に移行しています。Exeinのプラットフォームでは、AIによるランタイムセキュリティーがファームウェアそのものに内蔵されており、常時接続されていないデバイスでも、リアルタイムに脅威を検知して封じ込め、対処することができます。
このようなモデルにより、メーカーはサプライチェーン全体でデータの完全性と来歴の検証を強化し、RED 3.3、今後適用開始されるEUサイバーレジリエンス法、米国サイバートラストマークといった世界中のサイバーセキュリティー規制に対応することができます。コネクテッドデバイスが最大規模かつ世界で最も急速に拡大する攻撃対象領域となる中、Exeinは自社を世界最大の組み込みランタイムセキュリティープロバイダーと位置づけています。
Exeinの創業者兼最高経営責任者（CEO）のGianni Cuozzoは次のように述べています。「今回のラウンドは、Exeinが急速に成長していることを示すものです。当社はわずか1年で米国およびアジア太平洋地域で事業を拡大して真のグローバル企業となり、保護デバイス台数において世界最大の組み込みランタイムセキュリティープロバイダーとなりました。新たな資金調達により、2026年はさらに取り組みをスピードアップし、新たな市場への参入に伴いM&A戦略を進めていきます。また、次世代のランタイムセキュリティーテクノロジーを導入します。これはこの領域において、これまでの約10年で最も大きな進歩となると考えています。」
Exeinのアジア太平洋・日本地域バイスプレジデントのCaesar Chuangは次のように述べています。「今回の追加調達は、Exeinがアジア太平洋地域全体に拠点を拡大していることの表れであり、2026年も台北オフィスの開設などにより拡大を続け、様々な新たな連携により、市場におけるExeinの役割をさらに強化していきたいと考えています。」
Blue Cloud Venturesの創業者兼マネージングパートナーのRami Rahal氏は次のように述べています。「Exeinのミッションは非常に重要なものであり、サイバー攻撃が物理世界にまでおよぶ中、インテリジェントなリアルタイムの防御をデバイスそのものの内部に配置するそのソリューションは、まさに市場で求められているものです。当社は次の10年のグローバルインフラストラクチャーのためのデジタル免疫システムの開発に向けたExeinの取り組みを支援できることを誇りに思います。」
J.P.Morganのイノベーションエコノミーバンキング担当のMax Hauer氏は次のように述べています。「世界中のコネクテッドデバイスを保護することは、最新インフラストラクチャーのレジリエンスにとって欠かせなくなっています。Exeinはその重要な役割を担っており、当社はグローバル成長の新たなフェーズに入るExeinを支援できることを嬉しく思います」
https://www.exein.io/
https://www.linkedin.com/company/exein/
https://x.com/Exein_io
Exeinについて
Exeinはイタリアのローマに本社を置く組み込みサイバーセキュリティーの主力企業であり、ドイツ、台湾、米国で事業を展開しています。AIによるランタイム保護をデバイスソフトウェアの内部で直接提供することで、産業オートメーション、自動車、エネルギー、医療、半導体、航空宇宙、ロボティクスといった重要市場において10億台以上のデバイスを保護しています。2025年、ExeinはシリーズCで7000万ユーロ、追加の資金調達により1億ユーロを調達し、総額は1億7000万ユーロに達しています。www.exein.io ( https://www.exein.io/ )
