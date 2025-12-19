LINEでブロック削除した人を復活する方法はある？噂の裏ワザを検証
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/9TmMY
LINEを使っていると、ある日突然相手からの反応がなくなり、「ブロック削除されてしまったのではないか」と不安になることがあります。そんなとき、多くの人が気になるのが、LINEでブロック削除した友だちを復活させる裏ワザは本当に存在するのかという点ではないでしょうか。結論から言えば、LINEの仕様上、誰でも使える確実な裏ワザは存在しませんが、状況によって理解しておくべきポイントはあります。
Part1．LINEのブロックと削除はどう違うのか？
LINEの「ブロック」と「削除」は似ているようで意味が異なります。ブロックは、相手からのメッセージや通話を受け取らない設定であり、友だち関係自体は相手のリスト上に残っています。そのため、相手がブロックを解除すれば、再び連絡が取れる可能性があります。
一方、友だち削除はリストから相手を完全に消す操作です。ブロック削除された場合、以前と同じ状態にそのまま復活することはなく、再度友だち追加が必要になります。
LINEのブロックとは？
●相手からのメッセージ・通話を受け取らない
●相手の友だちリストには自分が残っている
●相手が解除すれば、元通りになる可能性あり
LINEの削除とは？
●友だちリストから完全に消す操作
●削除された側からは復活できない
ブロック＋削除されると、関係はほぼリセットしました。「ブロック解除」なら復活の余地あり、「削除」だけだと基本的に不可です。
Part2．LINEでブロック削除した人を復活できるケース
LINEでブロック削除した友だちを復活させたい場合でも、すべてのケースで可能性があるわけではありません。ただし、以下のような状況では再び連絡が取れることがあります。
■相手がブロックのみをしている場合：相手がブロックを解除すれば、再度メッセージのやり取りが可能になります。ただし、過去のトーク履歴が自動的に戻ることはありません。
■友だち削除後に相手が再追加した場合：一度削除されていても、相手がQRコードやLINE ID検索で再度追加すれば、新しい関係として連絡を取れるようになります。
■一時的な対応だった場合：感情的な理由や誤操作でブロック削除され、その後に設定が見直されるケースもあります。
Part3．LINEでブロック削除した友だちとのトーク履歴を復元する裏ワザ
LINEブロック削除そのものをこちらから解除することはできませんが、過去のやり取りを確認できるかどうかは、その後の対応を考えるうえで重要になる場合があります。誤解が原因だったのか、やり取りの流れに問題がなかったのかを振り返ることで、相手に再度連絡を取るべきかどうかの判断材料になることもあるでしょう。
こうした目的で利用されることがあるのが、UltData LINE RecoveryのようなLINEデータ復元ツールです。端末やバックアップの状態によっては、削除してしまったLINEのトーク履歴や写真、動画などを復元できる可能性があります。過去のトークを確認・回復できれば、状況を整理したうえで、復活を試みるかどうかを冷静に判断する機会につながります。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/9TmMY
1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/9TmMY
