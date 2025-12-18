¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¤¬1·î18Æü¤Ë1¡¦2Ç¯À¸¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò½é³«ºÅ ¡½¡Ö1Ç¯¸å¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÅöÆü¤Ë¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·
ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¡Ê²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ö1¡¦2Ç¯À¸¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡§1Ç¯¸å¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈËÜ»î¸³2ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤¬¿ÊÏ©¤ä³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÊâÁá¤¯¡×¹Í¤¨»Ï¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£ÂÎ¸³¼ø¶È¤ä³°Éô¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¡¢¶µ°÷¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯À¸¤ÎÍè¾ì¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸ÄÊÌÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç¤ÏÆþ»î¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ë¤â±þ¤¸¤ë¡£Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤À¤¬¡¢WEB»öÁ°¼õÉÕ¤ò¿ä¾©¡Ê°ìÉô¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½ÌóÀ©¡Ë¡£
¡¡ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¡×¡ÊÁí¹ç¿´Íý³Ø²Ê¡¦»Ò¤É¤â¶µ°é³Ø²Ê¡¦¹ñºÝ³Ø²Ê¡Ë¤Ø¤Î³ØÉô¡¦³Ø²ÊºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¤Ë¡¢¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Âç¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¡¢3·î°Ê¹ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿ÊÏ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë"¥×¥ìÂÎ¸³"¤Îµ¡²ñ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤®¤å¤Ã¤È½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤Ó¤ä¼õ¸³¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤½¤í¤½¤í¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Æü¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀßÄê¡£ÅöÆü¤ÏÄêÈÖ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Û¤«¡¢¿´Íý¡¦ÊÝ°é¡¦¹ñºÝ¤Î3³Ø²Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¤Ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´ë²è¤È¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ËÌòÎ©¤Ä´ë²è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¼õ¸³°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ÎÁá´ü¤Î¿ÊÏ©¸¡Æ¤¤È¼çÂÎÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð´ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡1·î18Æü¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡Á16:30¡Ê¿ï»þ¼õÉÕ¡Ë
¢¨³Ø¿©ÂÎ¸³ 11:00¡Á13:00¡Ê¼õÉÕ10:30¡Á12:30¡Ë
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡ÛÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø ²£ÉÍ¹»ÃÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è»°ÊÝÄ®32¡Ë
¢¨¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤Û¤«¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤ÎÍè¹»¤â²ÄÇ½
¢¨Âç³Ø¡¦±Ø´Ö¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹±¿¹Ô¤¢¤ê
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û
¡¡¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°÷¤Ê¤É¤â»²²Ã²ÄÇ½
¡Ú¼õ¡¡ÉÕ¡Û
¡¡Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÍè¾ì²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþ¾ì¤Î¤¿¤áWEB»öÁ°¼õÉÕ¤ò¿ä¾©¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â²¼µURL¤«¤é¡£
¡¡https://mypage.s-axol.jp/toyo-eiwa/event/1/entry/2026-01-18/65
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡ü³°Éô¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ
¡¡¡Ö»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦½ñ¤¯¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¹â¹»1¡Á2Ç¯À¸¸þ¤±¤Î30Ê¬¹ÖºÂ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢½ñ¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¹Í¤¨Êý¤ò³°Éô¹Ö»Õ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡£¤³¤ì¤«¤é¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÃÊ³¬¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¿´Íý¡ßÊÝ°é¡ß¹ñºÝ ¶µ°÷¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯
¡¡¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë3³Ø²Ê¤Î¶µ°÷¤¬ÅÐÃÅ¡£³Ø²Ê¤´¤È¤ÎÀìÌçÀ¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¼¤á¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡üÂÎ¸³¼ø¶È
¡¡3³Ø²Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¶µ°÷¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¡£
¡þÁí¹ç¿´Íý³Ø²Ê
¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤È»à¤ÎÌäÂê¡× ±ü»³ÎÑÌÀ ¶µ¼ø¡¡
¡¡Æ±Âç¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¡Ö»àÀ¸³Ø¡×¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡þ»Ò¤É¤â¶µ°é³Ø²Ê
¡ÖEnglish for Preschoolers Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¸þ¤±¤Î±Ñ¸ì¡× ¥Ö¥é¥Ã¥¯,¥ß¥ê¥¢¥à ½Ú¶µ¼ø
¡¡±Ñ¸ì¤Î²Î¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤È±Ñ¸ì¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£
¡þ¹ñºÝ³Ø²Ê
¡ÖSDGs¤Î¥´¡¼¥ë16¤Ï¤Ê¤¼Æþ¤Ã¤¿¤«¡©¡× ²ÏÌîµ£ ¶µ¼ø
¡¡SDGs¤Î¥´¡¼¥ë16¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¸øÀµ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡üÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤à1ÊâÌÜ¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¡Ö²ÁÃÍ´ÑÈ¯¸«¥²¡¼¥à¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿ÂÐÏÃ·¿¥ï¡¼¥¯¤ò±ÑÏÂÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÏ©¤ä³Ø¤Ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÊÍ½ÌóÀ©¡¦Äê°÷30Ì¾¡Ë¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄêÈÖ´ë²è¤Ê¤É
¡¦¡ÖÂç³Ø¾Ò²ð¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¿·³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤Î³µÍ×¤ò¾Ò²ð¡£
¡¦¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼¡×
¡¡±ÑÏÂÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÆÆâ¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸ÄÊÌÁêÃÌ¡×
¡¡Æþ»î¡¦Î±³Ø¡¦½¢¿¦¡¦»ñ³Ê¡¦¾©³Ø¶â¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Á°¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¡ÖÌµÎÁ³Ø¿©ÂÎ¸³¡×¡Ê11:00¡Á13:00¡¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«»ÏÁ°¡Ë
¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¦¡Ö±ÑÏÂÀ¸¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê¡11:20¡Á11:40¡¢¢12:20¡Á12:40¡¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«»ÏÁ°¡Ë
¡¡Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿4Ç¯À¸¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡£¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ä¿ÊÏ©ÁªÂò¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚURL¡Û
¡¡https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/2026118.html
¡û¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¾ðÊó
¡¡https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¡Æþ»î¹Êó²Ý
¡¡TEL¡§045-922-5512
¡¡E-mail¡§nyushi@toyoeiwa.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
