沿線の高校生が観光列車をモチーフにした丹鉄モニュメントベンチを製作天橋立駅で受渡し式を実施 〜丹鉄×峰山高校との連携で駅の魅力向上〜
京都丹後鉄道(以下「丹鉄」)を運行するWILLER TRAINS株式会社（本社：京都府宮津市、代表取締役：飯島徹）は、京都府立峰山高等学校（以下「峰山高校」）機械創造科の生徒が製作した丹鉄モニュメントベンチの完成を受け、2025年12月12日（金）に天橋立駅で受渡し式を実施しました。
本取り組みは、沿線高校との連携強化による駅の活性化に加え、観光列車を模したフォトスポットとしての活用など、地域と鉄道が一体となった魅力創出を目的としています。
今回の丹鉄モニュメントベンチは、生徒の皆さんから丹鉄の駅ホームのベンチを製作したいとのご提案をいただき実現したもので、生徒と丹鉄で複数回の打ち合わせを行い、ベンチの仕様やデザインを決定しました。受渡し式では、峰山高校の校長や機械創造科の生徒8名、天橋立駅長らも参加し、除幕や記念撮影を行い、生徒が手がけた丹鉄モニュメントベンチの完成を祝いました。
受渡し式に参加した峰山高校の生徒は、「とても緊張しましたが、多くの人に注目して頂きとても嬉しかったです。この丹鉄モニュメントベンチが少しでも京都丹後鉄道の魅力発信につながることになれば幸いです。」と語っています。
完成した「丹後あかまつ号」モチーフの丹鉄モニュメントベンチは天橋立駅1・2番ホームに設置し、撮影できるフォトスポットとしても活用いただけます。また、峰山駅には「丹後あおまつ号」モチーフの丹鉄モニュメントベンチを設置予定で、今後も地域の高校と連携した取り組みを推進してまいります。
今後も、丹鉄は、地域の皆様に愛される鉄道を目指してまいります。
■完成した丹鉄モニュメントベンチ
＜天橋立駅1・2番ホーム＞
・観光列車「丹後あかまつ号」モチーフ
・設置日：2025年12月12日（金）〜
※峰山駅には、観光列車「丹後あおまつ号」モチーフの丹鉄モニュメントベンチを、2026年1月中に設置予定です。
丹鉄モニュメントベンチ
丹鉄モニュメントベンチ受渡し式の様子
