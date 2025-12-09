一般社団法人 神奈川県タクシー協会(所在地：神奈川県横浜市中区、会長：伊藤 宏)は、移動の足不足を解消し、更なる利用者利便の向上を図ることを目的に、JR鶴見駅東口タクシー乗り場においてリアルタイムでモニタリングするシステムを4月から運用しています。

従来は、鶴見駅東口に入構するタクシー会社の配車室と乗務員に限定して乗り場の映像を配信し、車両の供給確保を行っていました。この度、タクシー利用の繁忙期である12月12日から1月9日までに限定して、一般社団法人神奈川県タクシー協会の公式YOUTUBEで、一般の利用者の方に公開配信します。

これにより、タクシー乗り場に到着する以前に、タクシーの待機台数を確認することができ、お客様が移動手段の選択をできるようになります。天災時等の帰宅困難者の発生時に大きな効果が見込めます。





イメージ画像









【法人概要】

名称 ：一般社団法人 神奈川県タクシー協会

所在地 ：神奈川県横浜市中区日ノ出町2-130

代表者 ：会長 伊藤 宏

設立 ：1952(昭和27)年3月28日

会員数 ：172社(令和7年11月30日現在)

事業内容：ハイヤー・タクシー経営者団体





▼YouTube｜神奈川県タクシー協会オフィシャル

https://www.youtube.com/@Taxi-kanagawaOrJp/featured









【供給力確保の取組に関する問合せ先】

一般社団法人 神奈川県タクシー協会

所在地：横浜市中区日ノ出町2-130

電話 ：045-241-3577(代表)

FAX ：045-241-3581





【鶴見の乗り場に関する問合せ先】

鶴見駅東口乗り場運営協議会

代表幹事： 三野 雄貴

所在地 ： 横浜市鶴見区菅沢町16‐19

電話 ： 045-521-9344(代表)

FAX ： 045-521-9376

E-mail ： hino@image.ocn.ne.jp