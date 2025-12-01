¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡ÖKIT¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î½Õ´ü½¸Ãæ¹ÖµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ðÊó¤ò¸ø³«ÎáÏÂ7Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»ÏAI¤äIoT¤ò´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤Ç³Ø¤Ö¡Ö¾ðÊóµ»½Ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«¹Ö
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¡ÖKIT¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÊç½¸¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êç½¸¤Ï12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£2¡Á3·î¤Î½Õ´ü½¸Ãæ¹ÖµÁ´ü´Ö¤ËAI¤äIoT¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¾ðÊóµ»½Ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×13²ÊÌÜ¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKIT¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤¬³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢´ë¶È¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÃÎ¼±¤Î½¤ÆÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ØÀ¸Ž¥¶µ°÷¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢½¤ÆÀ¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¡ÊÂç³Ø¤Î¶µ¼¼¤Ç¼õ¹Ö¡Ë¤Þ¤¿¤Ï±ó³Ö¡Ê¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¤ÏÎáÏÂ7Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡ÁÎáÏÂ8Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¸ø³«Æü¤ÈÊç½¸³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¹þ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½ª³ØÎò¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¸¶ËÜ¡Ë¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯4·î¡¢¡Ö¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó³ØÉô¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÍýÃµµæ³ØÉô2³ØÉô¤È¡Ö¾ðÊóÍý¹©³ØÉô¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢Ê¸·Ï¤ÈÍý·Ï¤Î³ØÀ¸¤¬¶¦¤Ë³Ø¤Ö6³ØÉô17³Ø²ÊÂÎÀ©¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´³ØÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¡¦¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¾ðÊóµ»½Ñ¶µ°é¤ò°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¡¢¾ðÊó¤Ë¶¯¤¤¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤È¶¦¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¾ðÊóµ»½Ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à
Society 5.0»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤äIoT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ðÊóµ»½Ñ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ä¶âÍ»¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤äÇÀ¶ÈÅù¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ç¶ÈÌ³³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢AI¤äIoT¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢AI¡¦IoT¡¦ICT¤Î´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø½¬¤Ç¤¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¸¦µæ´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý²ÊÌÜ¡Ê3¥³¡¼¥¹¡¦13²ÊÌÜ¡Ë
¡ÚAI¤È¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡Û¥³¡¼¥¹
¡¡AI¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç¡¿AI±þÍÑµ¡Ê¿¼ÁØ³Ø½¬¡Ë¡¿AI±þÍÑ¶¡Ê¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡Ë¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¿¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹±þÍÑ
¡ÚIoT¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Û¥³¡¼¥¹
¡¡IoT´ðÁÃ¡¿IoT¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¿IoT¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç¡¿¥É¥í¡¼¥ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ðÁÃ
¡¿IoT±þÍÑ
¡ÚICT¤È¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Û¥³¡¼¥¹
¡¡¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ðÁÃ¡¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¢£Íú½¤¶èÊ¬
Ã±°ì²ÊÌÜ¡§¥³¡¼¥¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢´õË¾¤¹¤ë²ÊÌÜ¤òºÇÂç2²ÊÌÜ¤Þ¤Ç¿½ÀÁ²ÄÇ½
Íú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡§¥³¡¼¥¹Æâ¤Î²ÊÌÜ¤ò6Ã±°Ì½¤ÆÀ¤Ç¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¡ÊÂÐ¾Ý¡§¡ÖIoT¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¥³¡¼¥¹¡Ë
¢£¼õ¹ÖÎÁ
¡ÚÃ±°ì²ÊÌÜ¡Û24,000±ß¡Ê1Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê¡Ë
¡ÚÍú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡Û144,000±ß¡Ê1¥³¡¼¥¹¤¢¤¿¤ê¡Ë¡¡
¢¨ÊÌÅÓ¡¢¸¡ÄêÎÁ¡Ê1Ì¾¤¢¤¿¤ê10,000±ß¡Ë¤¬É¬Í×
¢£¼õ¹Ö´ü´Ö
ÎáÏÂ8Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨²ÊÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¹ÖÆü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ø¶È·ÁÂÖ
ÂÐÌÌ¡ÊÂç³Ø¶µ¼¼¡Ë¤Þ¤¿¤Ï±ó³Ö¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
¢£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¼Â»ÜÍ×¹àURL¡§ https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/bosyu.html
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
