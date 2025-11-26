日本製鉄　株式会社中山製鋼所との電気炉保有合弁会社設立、業務提携に関する合弁契約の締結について

日本製鉄株式会社（以下、当社）と株式会社中山製鋼所（以下、中山製鋼所）は、本年5 月9 日に基本合意書の締結についてお知らせした、両社の共同出資による合弁会社（以下、本合弁会社）の設立、及び本合弁会社が新設する電気炉を用いて中山製鋼所が鉄鋼製品を製造し当社が購入すること等を内容とする業務提携（以下、本業務提携）に関し、今般、合弁契約を締結しましたのでお知らせいたします。

１．本合弁会社への出資及び本業務提携の目的

国内鋼材需要の減少が今後も見込まれる中、当社はグループ企業の総合力発揮による営業力の向上及びコスト等の競争力強化に努めております。

本業務提携を通じて、競争力ある商品ラインナップを一層拡充することで、顧客の様々なニーズへの対応力を強化し、建設分野をはじめとする国内各分野での需要捕捉を推進してまいります。

２．本合弁会社及び本業務提携の概要

（１）本合弁会社の概要

　・会社名　　　 　（仮称）NN 製鋼合同会社

　・事業内容 　　　スラブ製造に必要な電気炉設備及び建屋の保有・賃貸

　・出資額　　　　 最大557 億円

　・出資比率　　 　当社：49%、中山製鋼所：51%

　・設立時期　　　 2026 年3 月（予定）

　・設備投資

　　　内容　　　　 電気炉設備及び建屋

　　　総投資額　　 最大1,055 億円（将来の諸物価・為替・設計等の変動可能性を考慮）

（２）本業務提携の概要

　・本合弁会社が中山製鋼所船町工場構内に電気炉及び建屋を新設し、中山製鋼所に賃貸する。

　・中山製鋼所が当該電気炉によりスラブを製造する。当社は当該スラブの一部を購入し又は追加で

　　スラブの圧延業務等の加工工程を中山製鋼所に委託の上、加工後のホットコイル等を購入する。

３．今後のスケジュール（予定）





　






以 上


