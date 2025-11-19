さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、無料オンラインセミナー「“読み取るだけ”に終わらせない業務改革～データ化のその先を変える、生成AIで実現する業務の進化～」を開催します。

本セミナーでは、生成AIの活用により、紙資料や検索ができないPDF・画像データなどの情報を有効なデジタルデータへ変換し、業務効率化を実現する取り組みをご紹介します。2024年6月に提供を開始したサービス「AI TextSifta(エーアイ・テキストシフタ)」の活用事例や検証事例をもとに、業務のDX推進に役立つヒントをお届けします。ぜひこの機会にご参加ください。





セミナーの詳細・申込： https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-747.html





“読み取るだけ”に終わらせない業務改革～データ化のその先を変える、生成AIで実現する業務の進化～





■開催概要

【セミナー名】

“読み取るだけ”に終わらせない業務改革

～データ化のその先を変える、生成AIで実現する業務の進化～





【開催日時】

2025年12月9日(火) 14:00～14:30

2026年1月21日(水) 14:00～14:30

2026年2月19日(木) 14:00～14:30





【開催場所】

オンライン(お申込み後、視聴URLをご連絡いたします)





【参加費】

無料(事前申込みが必要となります)





【セミナー内容】

1. 生成AIがデータをつくり、変化する業務プロセス

・データの民主化

・生成AI×AI OCR など

2. 事例紹介

・さまざまな業界での活用事例

・取り組み中の検証事例 など

3. 質疑応答

※セミナー内容は予告なしに変更することもありますのでご了承ください。









■セミナーの詳細・申込

・2025年12月9日(火) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-747.html

※申込締切 2025年12月5日(金)17:30まで

・2026年1月21日(水) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-748.html

※申込締切 2026年1月19日(月)17:30まで

・2026年2月19日(木) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-749.html

※申込締切 2026年2月17日(火)17:30まで









■こんな方におすすめ

・業務特有の帳票などでデータ化が思うように進まない

・蓄積しているアナログ情報をデータ活用したい

・AI OCRを導入したが、思ったほど業務効率化ができていない

・生成AIの活用方法を知りたい

・他社の具体例から自社への活用ヒントを得たい









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社

(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

業務内容 ： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、

幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。

豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、

会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の

強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルに

サポートしていきます。





※ 本リリースに記載されている製品名、会社名は当社の商標または登録商標です。