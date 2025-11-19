生成AI活用無料オンラインセミナー開催 「“読み取るだけ”に終わらせない業務改革～データ化のその先を変える、生成AIで実現する業務の進化～」
さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、無料オンラインセミナー「“読み取るだけ”に終わらせない業務改革～データ化のその先を変える、生成AIで実現する業務の進化～」を開催します。
本セミナーでは、生成AIの活用により、紙資料や検索ができないPDF・画像データなどの情報を有効なデジタルデータへ変換し、業務効率化を実現する取り組みをご紹介します。2024年6月に提供を開始したサービス「AI TextSifta(エーアイ・テキストシフタ)」の活用事例や検証事例をもとに、業務のDX推進に役立つヒントをお届けします。ぜひこの機会にご参加ください。
セミナーの詳細・申込： https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-747.html
■開催概要
【セミナー名】
【開催日時】
2025年12月9日(火) 14:00～14:30
2026年1月21日(水) 14:00～14:30
2026年2月19日(木) 14:00～14:30
【開催場所】
オンライン(お申込み後、視聴URLをご連絡いたします)
【参加費】
無料(事前申込みが必要となります)
【セミナー内容】
1. 生成AIがデータをつくり、変化する業務プロセス
・データの民主化
・生成AI×AI OCR など
2. 事例紹介
・さまざまな業界での活用事例
・取り組み中の検証事例 など
3. 質疑応答
※セミナー内容は予告なしに変更することもありますのでご了承ください。
■セミナーの詳細・申込
・2025年12月9日(火) 開催
https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-747.html
※申込締切 2025年12月5日(金)17:30まで
・2026年1月21日(水) 開催
https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-748.html
※申込締切 2026年1月19日(月)17:30まで
・2026年2月19日(木) 開催
https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-749.html
※申込締切 2026年2月17日(火)17:30まで
■こんな方におすすめ
・業務特有の帳票などでデータ化が思うように進まない
・蓄積しているアナログ情報をデータ活用したい
・AI OCRを導入したが、思ったほど業務効率化ができていない
・生成AIの活用方法を知りたい
・他社の具体例から自社への活用ヒントを得たい
■さくら情報システムについて
＜会社概要＞
商号 ： さくら情報システム株式会社
(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)
本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
設立 ： 1972年11月29日
URL ： https://www.sakura-is.co.jp
業務内容 ： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、
幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。
豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、
会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の
強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルに
サポートしていきます。
※ 本リリースに記載されている製品名、会社名は当社の商標または登録商標です。