日本およびアジア諸国で133店舗のブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、中華人民共和国の深圳市にある「I-PRIMO Shenzhen MixC Store」を館内移転し、11月28日（金）にリニューアルオープンいたします。

◆アイプリモブランドの認知拡大へ

深圳市は、香港に隣接する急成長の国際都市で、北京・上海・広州と共に中国本土を代表する4大都市のひとつであり、人口1,779万人（※1）です。婚姻組数は2024年時点で約9.2万組（※2）となり、ブライダル市場としても魅力的なエリアです。

当社は2023年1月に同施設にオープンして営業を続けておりましたが、このたびアイプリモブランドの認知拡大を図り、より多くのお客様にご来店いただけるように、心地よい接客空間をご提供できる店舗デザインに刷新し、リニューアルオープンいたします。

（※1）2023年、深圳統計年鑑2024

（※2）2024年、深圳市民政局

◆外資系高級ブランドが集まる商業施設：深圳万象城（Shenzhen MixC）

「深圳万象城（Shenzhen MixC）」は2004年12月に開業した深圳エリア最大の商業施設で、インターナショナルブランドを中心としたおよそ330店が軒を連ね、宝飾ブランドも多数出店をしていることから、ブライダルリングを探すお客様による買い回り効果が期待できます。また地下鉄第1号線「大劇院駅」に直結していることからアクセスも非常に良く、アイプリモブランドの更なる認知拡大が見込まれます。

◆コメント：プリモグローバルホールディングス株式会社 代表取締役社長 澤野 直樹

当社では2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールと出店地域を拡大しており、引き続き継続的な海外出店を行うことにより更なる躍進を目指してまいります。

アイプリモブランドの「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。

◆「I-PRIMO Shenzhen MixC Store」の店舗概要

所在地：広東省深圳市羅湖区桂園街道蜀城路1号的深圳万象城3期2階T207

営業時間：10:00-22:00

定休日：無休（※「深圳万象城（Shenzhen MixC）」の営業日に準じます）

アクセス：地下鉄1、2、5、9号線直結

◆ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：133店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2025年11月18日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html