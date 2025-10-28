2025年SDG Cities Global Conference

AsiaNet 201177 （0283）

【上海2025年10月27日新華社＝共同通信JBN】「Innovative Development Towards People-Centered Smart Cities（人間中心のスマートシティーに向けた革新的な発展）をテーマにした2025年SDG Cities Global Conference（SDG都市グローバル会議）が2025年10月26日、世界都市デーを記念して上海で開幕しました。

国連人間居住計画（ハビタット）とShanghai Municipal People's Government（上海市人民政府）が共催するこの会議は、Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management（上海市住宅・都市農村開発管理委員会）が主催しています。

世界都市デーは、2010年中国上海万博による「Better City, Better Life（より良き都市、より良き生活）」というビジョンを掲げ、UN 2030 Agenda for Sustainable Development（持続可能な開発のための国連2030年アジェンダ）とNew Urban Agenda（新都市アジェンダ）の実施推進や世界の都市間での相互学習の促進にとって不可欠なプラットフォームとして機能し、重要な役割を果たしています。

全体会議には中国内外の政府の代表や、関連する都市の市長や市の代表、専門家や学者、経済界のリーダー、国際機関の代表など、約400人の参加者が集まりました。これらの人たちは都市の持続可能な開発における経験や課題を共有しました。

アナクラウディア・ロスバッハ（Anaclaudia Rossbach）国連事務次長兼国連ハビタット事務局長とシッダルタ・チャタジー（Siddharth Chatterjee）国連中国常駐調整官がビデオでスピーチを行いました。マレーシア・ペナン州ジョージタウンの市長とオランダの持続可能な建築担当特使も会議で演説しました。

会議では中国語版のShanghai Manual: A Guide for Sustainable Urban Development in the 21st Century · 2025 Annual Report （上海マニュアル：21世紀の持続可能な都市開発のためのガイド－2025年次報告書（以下、上海マニュアルと呼称））が発表されました。

上海マニュアルは、更新可能な国際文書および世界都市デーの重要な知識の成果として2011年に初めて発表されて以来、都市の持続可能な開発における経験を共有するための重要な国際的なプラットフォームとなってきました。

2025年版上海マニュアルは、「People-Centered Smart Cities（人間中心のスマートシティー）」というテーマに密接に連携して11カ国の19の都市からの21の典型的な事例をまとめています。これは、データ主導のアプローチ、技術革新、人工知能を通じた都市管理、経済発展、民生サービスの向上での先進的な経験を紹介しています。また、世界の都市化の過程における資源の制約、環境問題、交通渋滞といった課題に対応するための解決策も提供しています。

会議で発表されたUMF-Shanghai Adapted Index Application Report（UMF ―上海適応指数応用報告書）は、応用シナリオに向けた指標システムの設計に関する案を提示し、メガシティーや社会技術・革新都市、健全な都市、住みやすい都市など、多くの応用シナリオを明らかにしました。

今年のSDG都市世界会議は、10月26日から27日まで開催され、Equitable Housing for Livable Cities（住みやすい都市のための公平な住宅）、 Green Transition towards Resilient Cities（強靭な都市に向けたグリーン移行）、 Digital Governance for Innovative Cities（革新的な都市のためのデジタルガバナンス）に関する3つのテーマ別のセッションが、一連の特別セッションと関連支援活動とともに実施されます。

さらにGlobal Award for Sustainable Development in Cities （Shanghai Award）（都市における持続可能な開発のためのグローバル賞（上海賞）が、外国に2度目の授与がされます。今回は10月31日（現地時間）に、世界都市デーを順守するグローバル都市としてコロンビアのボゴタに授与されます。一方、2025年版の上海マニュアルとUMF―上海適応指数応用報告書の英語版も同時に発表されます。

ソース：Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management