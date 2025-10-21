日本の獣医用眼科ケア市場規模、シェア分析、成長機会および予測（2025-2035年）
KDマーケット・インサイト社は、『日本獣医用眼科ケア市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』という市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイト社の研究者が一次および二次の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
調査報告によると、日本の動物眼科医療市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）8.8％を示し、2035年末までに2億3,620万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は9,850万米ドルと評価されました。
日本獣医用眼科ケア市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要企業および将来展望
市場概要
日本の獣医用眼科ケア市場は、ペット人口の増加、動物医療に対する意識の高まり、獣医眼科学の技術進歩を背景に、顕著な成長を遂げています。獣医眼科ケアには、結膜炎、白内障、緑内障、角膜潰瘍、ドライアイ症候群、網膜疾患など、動物の眼疾患の診断・治療・予防が含まれます。
少子化や都市化の進行により、動物を家族の一員として扱う「ペットの家族化（ペットヒューマニゼーション）」が加速しており、特に犬や猫を中心に、高度な獣医医療サービスへの支出が増加しています。診断装置や手術設備を備えた動物病院や専門クリニックの拡大も市場成長を後押ししています。
また、診断イメージング、手術器具、薬理治療などの分野で技術革新が進んでおり、AI支援診断ツール、マイクロサージカル機器、革新的な点眼薬の登場により、診断精度と治療成果が向上しています。
市場規模とシェア
日本の獣医用眼科ケア市場は、動物病院、クリニック、学術研究機関などから構成される強固な医療インフラに支えられた、獣医療産業の中でも成長が著しいセグメントです。特に犬、猫、小型哺乳類などの**伴侶動物（コンパニオンアニマル）**は、遺伝性および加齢性の眼疾患の発症率が高く、主要な患者群となっています。
ペットの飼育率上昇と高齢化が進む中で、眼科検査、矯正手術、長期投薬治療に対する需要が拡大しています。また、ペット保険の普及が、高度な眼科治療のアクセス向上に大きく寄与しています。
さらに、製薬会社と動物病院の協業による眼科用医薬品（抗炎症薬、抗生物質、涙液促進剤、緑内障治療薬など）の開発・流通が活発化しており、スリットランプ、トノメーター、検眼鏡、眼底カメラなど高性能な診断機器の普及が臨床能力を高めています。
成長要因
ペット飼育数の増加と家族化の進行：伴侶動物の増加により、専門的な獣医医療への需要が上昇。
動物の眼疾患の増加：白内障、緑内障、角結膜炎など、加齢や遺伝による疾患の発生率が上昇。
獣医眼科学の技術革新：先進的な診断・マイクロサージカル技術の導入により、治療精度と回復率が改善。
ペット健康意識の高まり：予防医療や定期健診に対する関心が拡大。
獣医療インフラの拡充：都市部を中心に動物病院および専門眼科クリニックの数が増加。
