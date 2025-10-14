レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本後払い市場は、急速なデジタル化と消費者信用動向の変化を背景に、2033年までに709億米ドル規模に急拡大すると予測される
日本後払い市場は2024年に165億6000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に13.95％という堅調な年平均成長率（CAGR）を示し、2033年までに709億米ドルに拡大すると見込まれている。この市場成長は主に、消費者が利便性と柔軟な金融ソリューションをますます求める傾向に牽引されている。これにより、消費者は商品を即時に入手しつつ、支払いを時間をかけて分割できる。
市場のダイナミクス
新世紀世代とZ世代の間で人気が高まっています
日本後払い市場の主要なドライバーは、伝統的なクレジットカードを超えた代替金融ソリューションを模索するミレニアル世代と世代Zによる採用の拡大です。 生活費の上昇や学生の負債などの経済的圧力は、無利子の分割払いを魅力的な選択肢にしています。 2024年4月、Smartpayは完全にデジタル化された店舗内BNPL支払いを無料の自動分割払いで開始し、マーチャントはわずか30秒でシステムを無料で統合できるようにしました。 2年以内に、Smartpayは200万人の消費者を投入し、3年後には3万人の商人を投入することを目指しています。
オンラインショッピングに慣れているミレニアル世代とZ世代のテクノロジーに精通した行動は、BNPLの魅力を補完します。 無利息で透明性の高い分割払いプランは、慎重な支出とデジタル利便性の価値と一致しています。 これらの人口統計を効果的にターゲットにするプロバイダーは、デジタル決済習慣が進化し続ける中で、重要な市場シェアを獲得する立場にあります。
意識と代替支払いオプションからの課題
人気が高まっているにもかかわらず、特定の障壁は市場の採用を遅らせる可能性があります。 複数の代替支払い方法-クレジットカードとデビットカード、日付後小切手、およびその他の資金調達オプションの可用性は、BNPLプロバイダのための競争を作 さらに、bnplサービスの意識は、消費者と商人の両方の間で制限されています。 BNPLの承認に必要な信用調査は、潜在的なユーザーをさらに抑止する可能性があります。 この要因の組み合わせは、柔軟な支払いソリューションへの関心が上昇したとしても、市場全体の成長を制約する可能性があります。
人工知能の統合による機会
人工知能（AI）は、与信スコアリングプロセスを強化することにより、日本後払い市場サービスの新たな成長の道を創造しています。 AIアルゴリズムは、従来の信用履歴とオンラインショッピング行動やソーシャルメディア活動などの型破りなデータの組み合わせを使用して、消費者の信用力を評価します。 2024年1月、PayPal Holdings Inc. 強化されたチェックアウト体験、Fastlane、スマート領収書、消費者と商人のための改善されたパーソナライゼーションなど、六つのAI主導の革新を導入しました。
AIを活用することで、BNPLプロバイダーは、広範な従来の信用履歴を欠いている財政的に責任のある消費者の承認率を向上させることができます。 AIモデルの継続的な学習と適応により、より正確なリスク評価が可能になり、消費者の行動に合わせたパーソナライズされた柔軟な資金調達ソリューションが可能になります。 この革新は、リスク管理を強化し、全体的な顧客体験を向上させます。
主要企業のリスト：
