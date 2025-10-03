世界の屋内農業市場は急成長が見込まれる：2033年には805億9000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は10.1%に達すると予測されている
世界の屋内農業市場は、今後飛躍的な成長が見込まれており、2024年の339億米ドルから2033年には805億9000万米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における10.1%という高いCAGR（年平均成長率）を反映しています。この大きな成長は、食料安全保障への懸念の高まり、持続可能な農業へのニーズ、そして環境制御型農業（CEA）技術の進歩によって推進されています。
垂直農業と持続可能性：成長の核となる要素
屋内農業、特に垂直農業は、従来の農業が直面する気候変動問題への強力な解決策として注目されています。垂直農業は、多層構造や閉鎖環境で作物を栽培することで、土地利用効率を最適化し、最大90%の節水を実現し、有害な農薬や除草剤の使用を大幅に削減します。これは、耕作可能な土地が限られている都市部や、地元産で農薬不使用の農産物への需要が高まっている地域で特に魅力的な技術です。
シンガポール、日本、UAE、オランダなど、耕作可能な土地が限られている国々は、政府による強力な支援策、研究開発への投資、民間企業との連携などを背景に、屋内農業導入の最前線に立っています。北米とヨーロッパも、スマート農業技術や持続可能な食品サプライチェーンへの取り組みの拡大により、引き続き主要市場となっています。
テクノロジーがもたらす未来：IoT、AI、自動化が農業を変革
IoTセンサー、AIを活用した監視システム、自動化された照明・灌漑制御システムの導入により、屋内農業はデータ駆動型で生産性の高いエコシステムへと進化しています。これらの技術は、作物の状態をリアルタイムで監視し、予測分析を行い、動的に資源を管理できるため、収穫量が増えるだけでなく、運営コストも大幅に削減できます。
エネルギー効率がますます重要視される中、LED照明技術の革新と再生可能エネルギーの導入はコスト削減を促進し、大規模な屋内農業の経済性を高めています。こうした傾向は、商業および家庭用市場の両方で市場拡大を後押ししています。
市場を牽引する主要セグメント
水耕栽培は、節水効果と拡張性の高さから、屋内農業の主要な栽培方法として依然として優位な地位を占めています。しかし、エアロポニクスや水耕・水産複合栽培（アクアポニクス）も、特に厳しい環境規制や水資源が限られている地域で急速に普及しています。作物の種類別に見ると、葉物野菜、ハーブ、マイクログリーン、イチゴなどは、栽培期間が短く需要も高いことから、依然として主要な栽培作物となっています。一方、医薬品原料となる植物、大麻、観賞用花卉などの屋内栽培は、高価格帯での販売が可能であることや、年間を通して安定供給できることから、成長著しい分野として注目を集めています。
都市人口の増加と食料安全保障：喫緊の世界的課題
国連のデータによると、2050年には世界の人口の約70%が都市部に集中すると予測されており、従来の農業では食料需要を満たすことが困難になると予想されています。屋内農業は、食料供給チェーンを短縮し、輸送時の二酸化炭素排出量を削減し、一年中新鮮な農産物を安定供給できるという点で、有効な解決策となり得ます。
各国政府や企業は、気候変動対策やスマートシティ構想の一環として、垂直農法などのスタートアップ企業や大規模な制御環境農業（CEA）プロジェクトへの投資を増やしています。消費者が食料の生産方法や環境への影響について意識を高めるにつれ、屋内農業は持続可能な選択肢として支持を集めています。
