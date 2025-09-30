クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2025年11月出発コスタセレーナアジアクルーズ新4コースのご予約受付を本日より開始いたしました
この度、2025年11月に大規模リニューアルを経て新たに生まれ変わる「コスタセレーナ」のアジアクルーズ初運航4コースのご予約の受付を本日より開始いたしました。
パブリックエリアを中心に、プールやバー、アトリウムなど大胆にポップにリニューアルされた船内での快適なクルーズ体験とともに、日本・韓国・台湾の人気寄港地を巡る特別な航路です。新しく生まれ変わるコスタセレーナでのアジアクルーズは、寄港地観光はもちろん、船内の多彩なエンターテインメントやグルメも存分にお楽しみいただけます。
ぜひ、この機会に特別な船旅をご体験ください。
＜コース紹介＞
大改装のコスタセレーナで行く アジアクルーズ（済州・釜山・八代） 5泊6日 -基隆＜キールン＞（台湾）発長崎着-
出発日：2025年11月13日（木）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5N__101843.html
大改装のコスタセレーナで行く アジアクルーズ（済州・釜山・八代・長崎） 7泊8日 -基隆＜キールン＞発着（台湾）-
出発日：2025年11月13日（木）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_7N__101842.html
大改装のコスタセレーナで行く アジアクルーズ 2泊3日 -釜山＜プサン＞発（韓国）長崎着-
出発日：2025年11月16日（日）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_7N__101842.html
大改装のコスタセレーナで行く アジアクルーズ 3泊4日 -長崎発（日本）釜山着（韓国）-
出発日：2025年11月18日（火）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_2N__101900.html
コスタセレーナ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/costa_serena_nippon.php#course1128
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330828&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
