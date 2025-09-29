レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本眼科用粘弾性デバイス市場は白内障手術と屈折矯正手術を再定義し、2033年までに0.29億米ドル規模に達すると予測される
日本眼科用粘弾性デバイス市場は2024年に1億8900万米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.2％で成長し、2033年までに2億9000万米ドルに達すると予測されている。眼科用粘弾性剤は、特に白内障、角膜、緑内障の手術において現代の眼科手術に不可欠である。そのゲル状の製剤は眼内に注入され、繊細な構造を保護し、房水の安定性を維持し、精密な外科的処置のための十分な空間を確保する。
市場の成長を牽引する技術の進歩
眼科技術の革新は、日本の重要な成長ドライバーとして浮上しています。 医学の精密の国の重点は外科の間に適用の高められた粘着性、改善された保護質および容易さの高度OVDsの開発に拍車をかけました。 特定の外科条件のために合う凝集および分散OVDsは手続き上の危険を減らし、結果を改善することによって激流およびvitreoretinal外科を変形させた。 外科医は、患者ケアを最適化するためにこれらの高性能デバイスにますます依存しており、日本全体でOVDsの採用と拡大を促進しています。
課題：コストと競争環境
プラスの成長軌道にもかかわらず、市場は顕著な課題に直面しています。 高度OVDsおよび準の眼のプロシージャの高い費用は広範囲の保険適用範囲に欠けている患者のための入手の可能性を、特に制限する。 さらに、国内および国際的な製造業者との激しい競争は、価格圧力と差別化戦略の必要性につながっています。 企業は、これらの競争上の制約の中で市場の成長を維持するために、戦略的な価格設定、費用対効果の高い技術革新、および強化された製品機能に焦点を当てる必要があります。
政府の支援と市場機会
政府の取り組みは、市場拡大を支援する上で極めて重要となっています。 日本の医療政策は、眼科技術の研究開発を積極的に奨励し、財政的インセンティブを提供し、イノベーションを促進します。 眼疾患の予防と早期診断の促進を目的とした公衆衛生キャンペーンは、OVDsの需要をさらに推進しています。 強力な医療インフラと積極的な政府プログラムの組み合わせは、国内の製品開発と高度な眼科機器の広範な採用の両方のための良好な環境を確立
主要企業のリスト：
● Johnson & Johnson
● Eyekon Medical
● Baush+Lomb
● RUMEX International Co
● Rayner Group.
● Alcon Inc.
● Bohus BioTech AB
● Seikagaku Corporation
● ZEISS Group
● CIMA Product Inc
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
製品タイプ別の市場区分
2024年には、凝集性Ovdは、構造的完全性を維持し、眼の組織を保護し、外科的視覚化を強化する能力のおかげで、市場の収益をリードしました。 凝集のゲルの特性はティッシュの外傷を最小にし、さまざまなプロシージャの最適の結果を保障する。 今後、分散型Ovdは、予測期間中に日本市場を支配すると予測されています。 これらの装置はそれらをphacoemulsificationおよびendothelial keratoplastyのような複雑なプロシージャの特に貴重にさせる優秀なendothelial細胞の保護およびティッシュのコーティングを提供する。 製剤や製造プロセスの継続的な進歩は、前方および後方セグメント手術におけるより広い用途とともに、日本全体で分散型OVDsの需要の増加を駆動する
