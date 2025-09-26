¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー 2035
KD Market Insights¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ - 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡Ä´ºº¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥´ー¡¦¥È¥¥¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊGTM¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë8.2¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë145²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï62²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î¼ý±×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñºâ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â³èÈ¯¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Íµ¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢¥Ûー¥à¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼çÍ×¤Ê¼ý±×¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¤ä¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¼ýÆþ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÁý²Ã¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñºâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
¥¢¥Ë¥áÈ¯¾Í¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¿´¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤ÏÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¡Ø¥Ê¥ë¥È¡Ù¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤¬Çä¾å¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÂÄêÈÇ¤äÆÈÀê¾¦ÉÊ¤¬¼ûÍ×µÞÁý¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¤Þ¤ó¤À¤é¤±¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÅ¹¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò¸£°ú¤·¤Ä¤Ä¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon Japan¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¹¤ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¡¢¹ñºÝÈÎÇä¤â»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/693
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330595&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹Í×°ø
¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤ - ¹ñºÝÅª¤Ê¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¸å²¡¤·¡£
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à - Netflix¤äCrunchyroll¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò³ÈÂç¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³« - À®¸ù¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬´á¶ñ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥²ー¥à¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ø³ÈÂç¡£
Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥óÊ¸²½ - ¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ä°¦¹¥²È¤Ë¤è¤ë¹â³Û¡¦¸ÂÄêÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤¼ûÍ×¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë8.2¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë145²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï62²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î¼ý±×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
