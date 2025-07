東京工芸大学工学研究科の村井亮太さんが「ITC-CSCC 2025」でBest Paper賞を受賞

東京工芸大学(学長:吉野弘章)工学研究科(所在地:神奈川県厚木市)工学専攻情報工学専門分野博士前期課程1年の村井亮太さんが、7月7日~10日に開催された「The 40th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers,and Communications (ITC-CSCC 2025)」のWEIE Workshop部門において、Best Paper賞を受賞した。2025年7月7日~10日に韓国のソウル中央大学で開催された「The 40th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications(ITC-CSCC 2025 / 回路・システム・コンピュータ・通信技術に関する国際会議)」において、東京工芸大学工学研究科工学専攻情報工学専門分野博士前期課程1年の村井亮太さんが、WEIE Workshopの部門でBest Paper賞を受賞した。今年で開催40周年を迎えた「ITC-CSCC」は、世界的な科学技術の進歩・発展を目的に、韓国の電子情報技術者協会(IEIE)、韓国の中央大学(CAU)、日本の電子情報通信学会(IEICE)、タイの電気工学/電子・コンピュータ・通信・情報学会(ECTI)が主催し、毎年開催されている。Best Paper賞は、同部門に投稿された全論文の中から厳正な審査のもと選出される。村井さんは、階層的信頼度伝播を用いた日本手話指文字の時間的局在化と認識(「Temporal Localization and Recognition of Japanese Fingerspelling Using Hierarchical Reliability Propagation」)に関する研究成果を発表し、その内容の明確性と独創性が高く評価され受賞となった。この研究は、聴覚障害者の重要なコミュニケーション手段である日本語の手話で使われている指文字を、コンピュータが自動的に認識・理解する技術の開発を目的としている。従来の手法では、動画内の手話動作を正確に特定するために大量の詳細な注釈データが必要であったが、村井さんの研究では「点レベル注釈」という簡単な印付け方法を用いることで、従来の10分の1程度の注釈作業で高精度な認識を実現した。さらに、手の関節角度情報と最新の深層学習技術を組み合わせることで、従来手法に比べて30%以上の性能向上を達成している。この技術は、手話通訳支援システムや聴覚障害者向けの教育ツール、リアルタイム翻訳システムなどへの応用が期待され、インクルーシブ社会の実現に大きく貢献すると考えられる。指導教員の姜有宣教授は、「村井さんは入学当初から手話認識という社会的に重要なテーマに真摯に取り組み、単に技術的な改良に留まらず、実用性と効率性を両立させた革新的なアプローチを提案しました。特に注目すべきは、日本初となる包括的な日本語の指文字データベース「ub-MOJI」を構築し、一般公開したことです。このデータベース( https://huggingface.co/datasets/kanglabs/ub-MOJI )は、連続的な指文字動作と時間的注釈を含む貴重な研究資源として、今後多くの研究者が活用できる基盤を提供します。限られた注釈データから高精度な認識を実現する手法開発と併せて、この分野の研究発展に極めて価値の高い貢献をしました。今回の受賞は、村井さんの研究に対する情熱と継続的な努力の結果であり、指導教員として大変誇らしく思います。今後も、この研究成果とデータベースを活用して聴覚障害者のコミュニケーション支援技術の実用化に向けて研究を続けていく予定です。村井さんには、この分野のリーダーとして、社会課題解決に貢献する研究者に成長していってほしいと期待しています」と話している。■The 40th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications【URL】 https://itc-cscc2025.org/2025/■東京工芸大学東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えている。【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/▼本件に関する問い合わせ先学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当TEL:03-5371-2741メール:university.pr@office.t-kougei.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/