ロックは淑女の嗜みでして × GiGOコラボキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は GiGOグループのお店におきまして、2025年4月から放送中のTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』とのコラボキャンペーンを2025年6月21日(土)から開催いたします。

本キャンペーンは、限定プライズ、プライズキャンペーン、ノベルティ付きドリンクなど様々な企画を予定しています。

作品は、「華麗でお淑やかな少女たちが、美しく火花を散らしてシャウトする!!」をキーワードに福田宏氏により『ヤングアニマル(白泉社)』誌で連載されている漫画作品のアニメ化で、放送を重ねるたびに各種SNSでのトレンド入りを果たしている、まさに「次世代ガールズバンド作品」と称するにふさわしいタイトルです。

現在のアニメシーンを牽引する作品との当社施策にご期待ください。

【「ロックは淑女の嗜みでして × GiGOキャンペーン」実施概要】

■期間

2025年6月21日(土)~2025年7月27日(日)

■実施対象店舗

全国のGiGOグループのお店

■実施内容

・当社店舗限定クレーンゲーム用景品が登場いたします。

・対象景品を展開するクレーンゲームで500円ご利用毎にオリジナルグッズがランダムで1つもらえるプライズキャンペーンを開催いたします。

・全国の当社店舗でオリジナルグッズが付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。

【クレーンゲーム用限定景品】

2025年6月21日(土)展開開始

当社店舗でしか手に入らないクレーンゲーム用景品が登場いたします。

■ロックは淑女の嗜みでして ぬいぷりけおすわり(全4種)

■ロックは淑女の嗜みでして アクリルスタンド(全4種)

■ロックは淑女の嗜みでして ラバーバンド(全4種)

■ロックは淑女の嗜みでして 缶バッジ(全4種)

▲ぬいぷりけおすわり▲アクリルスタンド▲ラバーバンド▲缶バッジ

※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。

【プライズキャンペーン】

■実施期間:2025年6月21日(土)~2025年7月27日(日)

対象のクレーンゲームへ500円ご利用毎に、クリアカード(全8種)をランダムで1枚差し上げます。

・GiGO ONLINE CRANE

GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。

詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。

公式HP:https://gigo-cranegame.com/ja

≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫

・数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

・クリアカードの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。

・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

・GiGO ONLINE CRANEでのキャンペーン実施は 実店舗と参加条件が異なります。 詳細は公式HPをご参照ください。

【ノベルティ付きドリンク】

ご購入1点につき、オリジナルコースター(全4種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。

■販売期間

2025年6月21日(土)~2025年7月27日(日)

■販売店舗

GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ/GiGO BOWL西友手稲/GiGO BOWLドリームタウン白樺/GiGO仙台/GiGO池袋3号館/GiGO秋葉原2号館/GiGO渋谷/GiGOマーケットスクエアささしま/GiGO河原町オーパB1F/GiGO大阪道頓堀本店/GiGO難波アビオン/GiGOイオンモール岡山/GiGOそよら今治馬越/GiGO広島本通/GiGO福岡天神/GiGOアミュプラザくまもと【 全16店舗 】

■営業時間

各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。

■価格

500円(税込)

※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数には限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

※コースターの絵柄は、ランダムにつきお選びいただけません。

【開催記念リポストキャンペーン】

施策実施を記念したリポストキャンペーンを実施いたします。

該当の投稿をリポストされたお客さまの中から抽選で3名さまに「オリジナルプライズコンプリートセット(4商材全16種)」をプレゼントいたします。

■実施日時

2025年6月9日(金) ~ 2025年6月22日(日)

■応募規約

https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『ロックは淑女の嗜みでして』

生粋のお嬢様が集う女学園にて、窮屈な生活を強いられている鈴ノ宮りりさは、旧校舎から聞こえてくる音に引き寄せられて...?華麗でお淑やかな少女たちが、美しく火花を散らしてシャウトする!!

「常住戦陣!!ムシブギョー」作者が描く、お嬢様×ロック青春譚!!

■TVアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」公式サイト

https://rocklady.rocks/

■『ロックは淑女の嗜みでして』公式X

https://x.com/rocklady_info

@rocklady_info(推奨ハッシュタグ:#ロックレディ)

■著作権表記

(C)︎福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

・キャンペーン公式HP

https://tempo.gendagigo.jp/cp25/rocklady/

-報道関係からのお問合せ先-

株式会社GENDA GiGO Entertainment

担当:古平・鶴

取材のお申し込み: https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

撮影のお申込み: https://www.gendagigo.jp/location_form.html

TEL:03-6404-8581 / FAX:03-6404-8590

e-mail: gge-pub@gigo.co.jp

https://www.gendagigo.jp/

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です