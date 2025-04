写真家 武内俊明 ニューヨーク開催のアート展『Art Incubation Series 15 | Juried Open Call | STEPPING INTO A WORLD V』へ出展

有限会社 ウイッシュ

有限会社ウイッシュ(東京都世田谷区、代表取締役 武内俊明)は、フォトアートプロジェクト事業の一環として、数々の受賞歴を持つフォトグラファー・武内俊明のパノラマ手法を用いたフォトアート作品『Intersection ~Tokyo Memories of the City』の一片が、「NY公募展 2025春夏」にて準優秀賞を受賞。2025年4月24日~4月30日の期間、海外でのアート展『Art Incubation Series 15 - Juried Open Call STEPPING INTO A WORLD V』に、受賞作品を出展。ニューヨーク・ブルックリンにある「Gallery Max New York」にて開催。【URL】https://wish-co.jp

「NY公募展 2025春夏」準優秀賞 「Intersection 街の記憶」武内 俊明

■受賞作品が展示される海外アート展のご案内

『Art Incubation Series 15 | Juried Open Call | STEPPING INTO A WORLD V』(http://gallerymaxny.com/exhibitions.html)

【日程】2025年4月24日(木)~4月30日(水)

【時間】12:00~18:00

【レセプション】2025年4月25日(金) 18:00~20:00

【会場】Gallery Max New York(http://gallerymaxny.com)(ニューヨーク・ブルックリン)

552 Broadway ( bet. Prince & Spring Street. / Intercom# 9 ),

Room 401, New York, NY 10012

Contact: Tel. 212-925-7017 / Cell. 917-704-1743

URL: http://gallerymaxny.com/exhibitions.html



■プロフィール

武内 俊明(タケウチ トシアキ)

大分県日田市 出身

[ポートフォリオ]https://toshiaki-takeuchi.myportfolio.com

[インスタグラム]https://www.instagram.com/takeuchi_2822

ファッション(オーストラリアンヴォーグや日本のファッション雑誌)ポートレート、ダイアモンドから車まで、50年間商品が売れるための広告や、読者に夢を与える雑誌などあらゆる写真撮影をしてきた。黒澤明、真田広之、イチロウ、安倍元首相(ポスター、国葬写真など)それは多くの人が納得する写真である。そして今自分が追求できる表現として、Flower、メイルヌード、そして変化する街、死ぬまでの時間の空気と時間を撮影中。



【受賞歴】

・朝日広告賞入選

・毎日広告賞入賞

・ADC賞受賞「京セラ」

・New York ADC賞受賞「Chage&Aska」ジャケット

・New York ADC賞受賞「Be Alive」ポスター

・Golden Award Of Montreux 金賞受賞「NTT 黒澤明監督」ポスター

・日経広告賞 優秀賞受賞「BRITISH AIRWAYS」

・日経広告賞 優秀賞受賞「BRITISH AIRWAYS」2回目受賞

・読売新聞 広告大賞 生活プランサービス部門 優秀賞受賞

・デイリー読売 最優秀賞受賞「NTTコミュニケーションズ」

・Muse Photography Awards(GOLD WINNER)

・Annual Photography Awards(奨励賞)

・NY公募展「2025春夏」準優秀賞

【略歴】

1978~1992年:日大写真科中退後、オーストラリアに渡り「Australian VOUGU」「COSMOPOLITAN」などファッション雑誌の仕事を始める。帰国後、キャノンサロンにて個展「Good Day」開催。1987年、WISHの前身となる写真制作会社を設立。 1993~2013年:Original Prints Exhibition メールヌード展を「ハナエモリオープンギャラリー」「STUDIO WISH」にて同時開催。同時期に、第二回国際コンテンポラリーアートフェアーに作品を出展。その後、ウガンダ救済のチャリティー写真展「ARTISTS 1994」をコダックフォトサロンにて開催。そして、今もこだわり続けているフラワーアートフォトを玉川高島屋にて「FLOWERS」展を開催。2005年には、GINZA EST GALLERYにて「AD PEOPLE'S ART」展を開催。写真事業の一画として、都内数カ所に大型撮影スタジオ、カフェなど開設。 2014~2025年:広告・雑誌・ファッション等、フォトグラファーとして多忙な中でも活躍の場を広げ、限られた時間をアーティスト活動として作品制作に邁進。フォトアートプロジェクト「Flower Photo 22」など、アートボード、フォトTシャツ等のアパレル商品も展開し、現在、オンラインストア・コンセプトショップなど関連サイト開設。

[Flower Photo 22 コンセプトショップ]https://flowerphoto22.myshopify.com

[武内俊明 アパレル商品サイト]https://at-t.supersale.gift

■「Intersection ~Tokyo Memories of the City」

浅草浅草寺は1400年前、漁師が海より観音様を引き上げ、それを奉納した寺として始まり、この一帯も80年前には東京大空襲で廃墟と化した。そして復興した今では年間4000万人が集う。神社を中心に強運を引き寄せる象徴的な土地である。人と時間と光が交差する中、私たちは二面性に気づく。善と悪、昼と夜、生と死は全て表裏一体であり、現実には異なる側面が同時に存在する。生死は裏と表となるので、この写真は裏から見たものとして、反転されている。写真のパノラマは一つの合理的な画面に閉じ込めると、全ては歪曲して現れる。我々の魂も現実の歪みのように、行ったり来たりしながら記憶の中で生きている。一周して繋がった、写真には13体の青年が時間、空間の異なる次元でその中に入っている。そして常に我々が住む街に感謝し、幸せを感じることが大事だ。

[ポートフォリオ サイト Intersection]https://toshiaki-takeuchi.myportfolio.com

https://prtimes.jp/a/?f=d90471-3-4909b2cd00d9524d1379a5de34bb6f7d.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d90471-3-7a473215fb3be2df11dd191688b1fb2a.pdf

【会社概要】

会社名:有限会社ウイッシュ

所在地:〒154-0001 東京都世田谷区池尻1-11-6 パークサイドマンション池尻 406

代表者:代表取締役 武内 俊明

設立:1987年2月

URL:https://wish-co.jp

事業内容:商業写真事業